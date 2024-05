La venganza es un plato que se come frío: el furioso chape de la ex de Mac Allister en pleno stream

La llegada de la fama en la vida de la influencer Cami Mayan no llegó de la mejor manera. Es que la entonces novia del campeón del mundo Alexis Mac Allister, trascendió como figura pública una vez que este la dejara por Ailén Cova, la mejor amiga desde la infancia del futbolista. Ahora, que resalta como crítica de moda y hasta de relaciones en redes sociales y en el streaming Luzu TV, donde participa del programa Patria y Familia., la joven se dio espacio para una venganza pública contra su ex.

Es que Mayan se chapó fuertísimo con su compañero, el youtuber Fede Popgold, también conductor del producto digital que hace. Lo hizo como consigna si llegaban a los 70 mil seguidores en Instagram. Aunque en el trayecto duplicaron la apuesta y directamente "se casaron" en vivo, mientras ella, la locutora Anita Espósito, y el humorista Lucas Spadafora estaban vestidas de novia.

Camila Mayan durante Qatar 2022, justo antes de separarse de Mac Allister.

"Antes del chape, ¿me traés un chiclecito? Porque sólo comí medialunas. Para tener rico olor", pidió Popgold antes de lograran su objetivo. "¿Sabés que yo también tengo chiclecito?", preguntó la ex de Mac Allister. "A mí no me jode que el otro tenga mal aliento. Me gusta yo oler bien", reveló el influencer. "¿Me estás diciendo que tengo mal aliento?", lo cruzó ella. "No. Lo comprobaremos después del chape. Jamás lo diría públicamente", lanzó Federico. "Me estás ofendiendo un poquito", bromeó Mayan, para despertar la risa de todos los presentes.

"Quedan 200. Ya está", reconoció Cami en un momento, cuando ya estaban bien cerca de su objetivo. Era la etapa del programa en el que escuchan audios y ella aconseja a las mujeres. Esta es una de las realidades que analiza Mayan sin miedo y a partir de su experiencia de "cornuda", luego de que se hiciera famosa por el abandono de Mac Allister por su amiga. "Hoy te casás, ¿sabés? Acabamos de llegar a los 70 mil seguidores", le aseguró Espósito.

"Estamos aquí reunidos para dar vía libre al casamiento entre la señora Pauli Maynar -así le dicen en tono jocoso- con el señor Federico Popgold", aseguró la locutora una vez que se habían puesto en otro lugar de la escenografía, con una torta y copas para beber como en un casamiento real. "En este libre acto voy a darles paso a que puedan decirse sus votos de enamorados y de conveniencia, porque llegamos a los 70 mil seguidores", cerró Espósito.

"Cami, si bien hoy me caso con vos, fue Pauli la que me conquistó. Bueno, eso es verdad. A mí me gustan cuchilleras. Siempre tan cuchillera y roba maridos como me gustan a mí. Siempre que pensé en mi casamiento, lo imaginé de a tres. ¿Quién escribió esta verga? Sin embargo, hoy apuesto al amor con vos, porque los videos del ship me convencieron. Prometo hacer que todos tus días se sientan como un shortfriday. O sea bien cortitos. No veo la hora de vivir siendo tu marido", leyó Popgold.

Ailén Cova junto a Alexis Mac Allister, luego de que él firme contrato con el Liverpool.

"Fedi, ¿qué decirte? ¡Pero mirame a los ojos!", le reclamó Mayan enseguida. "Muchas de mis amigas me decían que este amor no podía ser, que vos eras demasiado gay para mí", llegó a decir, antes de que todos los presentes -ella incluida- se partan de risa. "Pero acá estamos, unidos por Dios y Taylor Swift", lanzó antes de volver a reírse.

"Yo siento que estoy más enamorada. Basta", protestó Cami antes de que Popgold la estreche entre sus brazos. "Así entro más en... coso. Prometo darte todo de mí, armarte los mejores looks para cuando quieras escaparte a esos boliches sado que tanto te gustan. Y desperarte con una avocado toast y un flat white todas las mañanas", cerró Mayan.

Patria y Familia, uno de los nuevos streaming de Luzu TV, que cuenta con Guido Suller y Cami Mayan.

"En este humilde acto que nos convoca en Luzu TV, quiero preguntar antes de dar el sí, si hay alguien que se oponga a este matrimonio", consultó Espósito, maestra de ceremonias en ese momento. "¡Yo me opongo!", gritó un Spadafora vestido de novia. "¡Salí, salí, salí! ¡Yegua! Siempre haciendo lo mismo. ¡Salí para allá!", gritaba mientras la golpeaba a la ex de Mac Allister con un ramo de rosas que dejaba pétalos al costado ante cada golpe.

"¿Están para chapar? Pónganse acá y voy a decir: por el poder que me confiere Nicolás Occhiato, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia", llegó a decir antes de que Mayan y Popgold se partan la boca con un beso que puede pasar a la historia. No sólo por lo apasionado que se mostró, aunque tampoco duró una eternidad, sino porque se sintió como ese plato frío que es la venganza, cuando se hace esperar y llega.