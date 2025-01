Emilia fingió demencia y se mostró junto al Duki en vacaciones: ¿Perdonó las infidelidades?

Una de las parejas más mencionadas durante el 2024 fue sin dudas las de Duki y Emilia Mernes que protagonizaron un culebrón tras filtrarse algunos chats que el rapero le había enviado a una seguidora mientras la cantante pop estaba de gira por Miami, Estados Unidos.

Tal fue la revolución que causaron esos chats que muchos se preguntaron si ellos seguirían juntos siendo una de las parejas más queridas del mundo de la música. La respuesta tardó en llegar pero llegó: ambos compartieron fotos juntos y zanjaron así cualquier tipo de rumor de separación.

Emilia y Duki juntos otra vez

"Salí el primero de enero a la calle gritando 'es mi año'... Hermosas vacaciones, gracias a todo el grupo por estos días", dijo el Duko a través de su cuenta personal de Instagram a lo que Emilia no tardó en responder: "Te amo soy feliz a tu lado".

La breve pero contundente frase amorosa fue el resultado de varios días compartidos con amigos. Ambos expusieron su amor entre abrazos, besos, mimos y cientos de looks increíbles que lucieron en paradisíacas playas junto a amigos y amigas.

Emilia y Duki juntos otra vez

Emilia, por su lado, no dejó atrás sus fantásticos bailes frente a cámara con los que dio inicio a un nuevo 2025 plagado de material discográfico. Con ese video presentó la colaboración que realizó recientemente con el artista nicaragüense Gordo con quien grabó la canción Olvidarte.

Así las cosas, los rumores de infidelidad del Duki parecen haber quedado atrás y ahora todo es paz y amor entre la pareja más querida del mundo de la música en Argentina.

Qué se supo sobre la infidelidad del Duki

Fue el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen quien charló con María Pía Cozzi, la periodista que entrevistó a la supuesta tercera en discordia entre Emilia y Duki: "Yo vi todos los chats y desde su propio celular, antes de mandarme hacer una nota le dije que quería ver todo. Hubo chats que ella prefirió no mostrar y se lo concedí, eran un poco fuertes. Lo que llama la atención es que él se abrió con ella como si fuesen de toda la vida", dijo en aquella oportunidad.

Además, consignó: " Ella le respondió unas storie de Instagram, él le respondió y empezaron a hablar . Y esto es de un año atrás, no es que fue la semana pasada. Hoy yo me comuniqué con ella para preguntarle si alguien intentó escribirle y a mí me dijo que ni Duki ni Emilia le escribieron".