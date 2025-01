"Exploto de amor": los dardos de "La China" a Wanda y la "lavada de imagen" de Icardi

No hay tregua. Después de que Mauro Icardi siguió las instrucciones de Wanda Nara, quien a través de los medios lo llamó a "poner lo que tenía que poner sobre la mesa" y blanquear su relación con Eugenia "La China" Suárez; la ex Casi Ángeles aprovechó el fin de semana para darle con todo desde las redes sociales a la ex conductora de Bake Off y, de paso, pegarle una lavadita de imagen al futbolista.

Lejos de mantener un perfil bajo, la actriz compartió este fin de semana un sinfín de imágenes junto al delantero. Se los pudo ver a los mimos al borde de una pileta, rodeados del círculo más íntimo de la ex de Benjamín Vicuña y disfrutando de una dieta absolutamente vegetariana que incluyó hongos rellenos, pizza de queso y batatas al horno.

La "China" Suárez y un finde a pura pile con Icardi

El dato gastronómico no es menor. Y es que la actriz recibió duras críticas por no repudiar a su actual pareja, quien se vio envuelto en una fuerte polémica después de que el entorno de Wanda filtrata fotos y videos en los que se los puede ver cazando y degollando animales (incluso en compañía de sus hijas).

"Exploto de amor", fue el título elegido por Suárez para compartir un nuevo book de fotos junto a Icardi. Y así, mientras inflaba sus seguidores con cada una de sus historias, Wanda hizo lo propio y se mostró con sus hijas, quienes en dos días deberían regresar a la casa de su padre.

Pese a que salió beneficiada en la disputa mediática -basta con leer los comentarios que recibió cada una para darse cuenta-, lo cierto es que la decisión de volver a difundir las imágenes de sus hijas podría costarle un nuevo dolor de cabeza judicial a la empresaria.

El menú vegetariano que la "China" le preparó a Icardi

¿El motivo? El juez de menores, que en este caso vela por la salud física y mental de las chicas en el marco de la batalla por su tenencia, acusó a la conductora de exponerlas de forma innecesaria en las redes sociales.

Las duras acusaciones del Ministerio Público de Defensa contra Wanda por exponer a sus hijas

Ángel de Brito fue el periodista que la semana pasada hizo público el comunicado contra la empresaria en su programa LAM. "La señora Wanda no tiene reparo de hacerles vivir a sus hijas estas terribles situaciones traumáticas", leyó en vivo.

El conductor sostuvo que el juez de menores entrevistó a las hijas de Icardi y Nara por zoom y que en la entrevista las menores hicieron valoraciones positivas con respecto a su padre, en contradicción con la pericia de parte que Wanda filtró en la Justicia.