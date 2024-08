Enojo y chicaneo: nuevo cruce entre Baby Etchecopar y Alfredo Casero: "Seguí intentando pero no conmigo"

En las últimas horas, Baby Etchecopar volvió a cruzar a Alfredo Casero tras la fuerte discusión que protagonizaron en la mesa de Mirtha Legrand. Todo se dio cuando el humorista realizó una fuerte crítica al periodismo, y lo señaló como el responsable de hacer "mucho daño". Recientemente, la discusión se trasladó de la pantalla chica de la televisión a las redes sociales.

El actor utilizó su cuenta personal de X para compartir un video: "Se entiende que al final esos 'defensores' de la libertad de expresión no lo eran en realidad, más bien eran defensores de la pauta", escribió el twittero, unas palabras con las cual el mediático no estuvo de acuerdo y trató de explicar su postura.

Baby Etchecopar más enojado que nunca

Casero dejó en claro: "Absolutamente, al revés, no entendés nada. La tele rasca en las redes de qué hablar. Una palabra mía, por ejemplo, cambia la agenda en la tele, pero no es al revés", sostuvo el humorista, dando a entender que le da de comer a muchos periodistas con sus declaraciones.

Además apuntó directo contra la televisión, señalando que es un medio de comunicación que solo se consume por gente adulta, por la simple razón que menos y adolescentes prefieren otros formatos como el stream o las plataformas digitales.

El enojo de Alfredo Caseros

Baby Etchecopar no dudó en involucrarse en el debate. Es por esto que citó el tweet del actor de Cha-Cha-CHha: "Alfredo, no entiendo realmente tanto odio de tu parte. Estás peleado con la vida ¿Qué paso? Se te apagó la estrella y lo lamento, pero no tengo la culpa de lo que te pasa o pasó", dijo contundente. Lejos de guardarse las palabras, el periodista no lo acusó de no ser más el humorista brillante de décadas atrás y además atacó su ideología política: "Sólo recordá que cuando vos nadabas con las ballenas nosotros con (Luis) Brandoni luchábamos contra los K. No sos un paladín de la gente, Alfredo, solo querés vender un luchador demagogo pero llegaste tarde. Ya los sacamos".

La respuesta de Baby Etchecopar

Según el comunicador, la pauta no es tema de su interés ni del gobierno actual, sino es algo que solo los "K" -como denominó a los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner- están al tanto: "Nunca la tuve ni la usé. Seguí intentando pero no conmigo", concluyó.

Todo mal en la mesa de Mirtha

El sábado 17 de agosto en el programa de "La Chiqui" predomino la tensión y el enojo cuando sus invitados protagonizaron una acalorada discusión.

Todo comenzó con un dialogo entre la conductora y Etchecopar, donde este relató una historia personal vinculada al trabajo como periodista: "Somos 40 que soportamos censura, son 40 teatros rotos, me echaron de canales, carpetazos, críticas, carteles en la calle. No todos somos iguales, no todos tenemos un sobre de cartas en casa... ", de manera inmediata, su anécdota hizo saltar a Caseros.

La foto antes de la acalorada discusión

"No lo tendrás en casa, pero me vas a negar de que trabajan por pauta. Vos saliste en la tele diciéndolo adelante de lo de Fantino", pronunció enojado Alfredo. Ante la acusación, Baby se defendió y negó recibir pauta. Minuto a minuto, la tensión escalaba de nivel: "Yo no. ¿Vos escuchaste todo? ¿Me dejás hablar o hablás vos solo?", a lo que Caseros retrucó: "¡No me grités!".

El problema no quedó en la mesa sino que se trasladó a Twitter cuando Baby Etchecopar intentó contar su experiencia: "Realmente la pasé incómodo en lo de Mirtha Legrand. El estado y la agresión de Alfredo Casero fue insoportable. No sé por qué está tan peleado con la industria. Y la verdad, acusarme de ensobrado por medio video sin ni siquiera haberlo visto entero, habla mal de él", escribió.