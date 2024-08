El descargo de Marley: "Tuvimos un vínculo muy sano, lo conocí cuando él estaba en la facultad"

Después de que el martes por la noche se hiciera pública la denuncia por abuso sexual contra Alejandro "Marley" Wiebe, el conductor de Telefe envió a sus abogados al Juzgado 43 y luego partió rumbo al canal, en donde mantuvo una larga reunión con las autoridades de la emisora.

El conductor insistió en su inocencia ante la presentación realizada por Adrián Alfredo Molina -quien lo acusó de haber abusado de él cuando tenía 17 años- y accedió a dar su descargo en El noticiero de la gente.

Pese a que se especulaba con que la entrevista sería en el piso, el conductor salió desde un móvil y arrancó su descargo aclarando que se trataba de una extorsión, al tiempo que negó que la víctima haya sido menor de edad al momento en el que iniciaron lo que él mismo calificó como "una relación perfecta".

"Esto me tomó por sorpresa y estoy hoy acá hablando básicamente por mis hijos. Por Mirko y por Milenka, que es una bebé muy esperada; me llevó mucho tiempo lograr ese embarazo. Es más, tuve un embarazo previo que se perdió. Entonces, en el segundo momento más importante y feliz de mi vida aparece esto, que obviamente son todas falsedades", arrancó el conductor, quien eligió mencionar a sus hijos en su descargo.

Mientras Germán Paoloski lo escuchaba en silencio, Marley anticipó la carta que jugará en la Justicia: extorsión. "Esto vino acompañado de un pedido de dinero, amenazas y fue una situación horrible que vengo viviendo desde antes".

💣Bombita: el conductor arrancó su descargo diciendo que la denuncia lo tomó por sorpresa, pero luego acusó a la víctima de haberlo extorsionado durante todo el 2023.

Tengo un montón de pruebas para demostrar que todo lo que dice es falso y las voy a presentar en la Justicia"

-¿Vos lo conocías a este hombre?

Sí, lo conozco. En realidad, fue hace 25 años. Los dos éramos mayores de edad. Los dos éramos grandes. Es más, él estaba estudiando en la facultad en ese momento y tengo pruebas al respecto. Lo que pasó fue un vínculo que fue muy sano y muy lindo durante dos o tres años. No estoy acostumbrado a hablar de mi vida privada, ni de mi sexualidad; esto me pone muy incómodo porque te fuerzan a hablar de algo de lo que normalmente no hablo, porque es mi vida privada y porque así lo decidí.

Él se mudó a Estados Unidos en el año 2002. Lo acompañé un montón de veces en distintas cosas. Se casó y conocí al marido. Íbamos a cenar. Tuvimos un muy buen vínculo durante 22 ó 25 años. Es más, él tenía un Instagram y yo le ponía likes a sus posteos, porque él había empezado un negocio de yoga y yo quería ayudarlo.

Un día me llamó y me dijo que la mamá estaba muy mal acá en la Argentina y que la obra social no la podía atender. Entonces, yo intercedí para que la atendieran. Y él súper emocionado y agradecido con su familia. El vínculo era perfecto, todo genial. Hasta que en el 2022 se comunica conmigo y me dice que está lleno de deudas y que necesitaba mi ayuda. Me pidió una cifra gigante en dólares, yo no estaba en un momento económico de mucha soltura y le dije: 'En este momento no puedo, si más adelante tengo más plata no tengo problema en ayudarte'. No le gustó eso y la relación se enfrió. No me contestó nunca más, hasta que el año pasado apareció con exigencias y con amenazas, diciéndome: 'Tenés que comunicarte con mi abogado, porque si no lo hacés vamos a ir a la prensa a contar todo'.

-Te extorsionó...

Me extorsionó y tengo todas las pruebas. Ya tengo todo con escribano para presentar en la Justicia. La verdad es que en ese momento me sorprendió, porque cuando me dijo que iba a ir a la prensa, pensé: '¿Qué es lo que puede contar si los dos éramos adultos y nunca pasó nada grave?'. Pensé que tal vez iba a querer hablar de mi sexualidad, pero en 2024 que vengan a hablar de mi sexualidad me parece una tontera. Me extrañó muchísimo, pero hasta ahí llegué. Nunca imaginé que su desesperación económica podía ser tanta como para llegar a hacer una denuncia como la que hizo, con un montón de falsedades. Todo es falso, todo es una mentira.

Nos conocimos en 1999, cuando él ya tenía 20 años"

Tal es así que les quiero dar el primer ejemplo para que vean cómo se cae todo lo que dice. Él dice que en 1996 me conoció personalmente y que fue a mi casa, que queda en Don Torcuato, en un barrio cerrado. El terreno lo compré en 1998 y tengo el título ahí. La casa se construyó ese año y me mudé recién en 1999. Ese fue el año en el que nos conocimos y él ya tenía 20 años.

-Te escuchamos hablar y recordás la relación con mucho cariño. Contás una versión completamente distinta a la denuncia. ¿Ya fuiste notificado formalmente?

Nos presentamos espontáneamente, porque le mandaron la denuncia a todos los canales. Creo que lo que buscaban era hacer daño. El monto de dinero era gigante, cuando vieron que no se los daba, me amenazaron con venir a los medios. Lo que nunca imaginé era que iban a salir con todo un relato de mentiras. Por suerte soy acumulador y tengo un montón de cosas guardadas, con toda la historia y todo lo que pasó. Eso será presentado a la Justicia y creo que cuando reciban todo lo que tenemos, esto se va a cerrar rápidamente.

Por suerte soy acumulador y tengo un montón de pruebas guardadas"

-Él plantea que, si bien los delitos prescribieron, quiere un juicio por la verdad. ¿Estarías dispuesto a que se haga?

Sí, no sólo quiero eso, sino que yo quiero que salga la verdad. Tengo todas las pruebas. Por empezar, habla del año equivocado, porque no existía mi casa en ese momento. Todo es mentira y tengo las pruebas. Yo quiero la verdad. No me gusta estar en esta posición, ni hablando con ustedes; me están forzando a hablar.

Siempre tuve una relación genial durante 23 de los 25 años. ¿De dónde sale? Siempre me llevé bien, me presentó a su marido, la ayudé a su mamá. Fue una relación súper sana. Mi vida es súper normal. Me levanto, lo llevo a mi hijo a la escuela, a los deportes. Mi vida es eso: soy un Ubber de viejo y cada tanto hago programas en Telefe.

-Me parece un dato fundamental el tema de la edad, porque cambia la cosa. Estábamos hablando de corrupción de menores, pero si no es menor ya es diferente. Por otro lado, vos tenés pruebas de que fuiste extorsionado...

Sí, tengo el momento en el que me pide la cantidad de dinero y después el momento en el que me dice que me comunique con su abogado porque sino iba a hablar con los periodistas. No entendía lo que estaba pasando. Hablar de mi sexualidad me parecía algo antiguo.

-¿Alguien lo pudo haber influenciado?

Para mí es una sorpresa total, porque siempre tuve buena relación. Nos seguíamos en las redes, likes; apoyando todos sus proyectos. Primero pensé que venía por el lado de la sexualidad, porque la verdad es que yo nunca hablé porque...

-Eso no es materia juzgable, Marley...

No, pero en cierto modo me forzaron a hacerlo. Es algo que yo no tenía ganas de hacer. Voy a contar una anécdota. En el año 2000 hicimos un crucero con famosos y en el barco un periodista de la revista Noticias me pidió una nota. En la mitad, me pregunta: '¿Vos sos gay?'. Y yo me quedo. '¿Podemos apagar un segundo el grabador?', le pregunté. Y ahí le dije: 'La verdad es que sí, pero es mi vida privada y no me gusta estar contando lo que no quiero contar. Si te lo podés guardar, genial; si sentís que es tu obligación hacerlo, hacelo'. En ese momento mi vieja todavía no sabía. Cuando terminamos la nota me dijo que no lo iba a publicar. Esa fue la única vez en mi vida que me preguntaron sobre mi sexualidad.

Que me pongan en esta situación con un hijo de seis años y una beba que está por nacer, es de una crueldad terrible e innecesaria. Tengo a mi mamá, es horrible.

-Más allá del tema de la edad, en la denuncia él habla de abusos sexuales cuando ya era mayor. Dice que lo drogaste, lo sometiste, lo abusaste. Ahí no importa la edad...

Hay cosas que prefiero hablar con la Justicia. Tengo toda la historia de él contada con su letra, donde él al final de la relación cuenta todo lo que hizo durante los 15 a los 19, y después a los 20 cuando me conoció a mí. Todo eso está contado por él. Ahí habla de la linda relación que fue.

Decí que yo no sé por qué soy acumulador y lo guardé. Lo tengo acá y todo esto va a ser presentado ante la Justicia. Algo voy a tener que hacer. Me están forzando a hacer una denuncia penal, porque sino cualquiera sale y dice cualquier pelotudez. La denuncia es un delirio, la manda a los canales y ya la persona que lo vio ayer se quedó con ese concepto. Algo hay que hacer.

-Más allá de aportar las pruebas. ¿Estás pensando en accionar legalmente contra él por difamación?

Sí, obviamente es lo que menos quiero porque le tengo cariño. Son 23 años de historia, de haberse llevado bien. Teníamos mucho humor entre los dos. Odio que me obliguen a contar de mi vida, odio que me hagan hablar de mi sexualidad. Odio que me obliguen a tener que hacer algo en la Justicia. Quiero que la gente vea que lo que estoy contando es la verdad y que esto fue una extorsión.

-Aprovecho para preguntarte si existió o no una denuncia en un expediente en la Justicia Federal, de una persona en Misiones, que en su momento salió encapuchada en la televisión...

Nunca hubo una denuncia. Nunca fui notificado de nada. Eso fue algo que armaron en la televisión. Yo nunca estuve ahí.

-¿Qué buscaban? ¿Sacarte dinero?

Hay mucho de eso, mucho de extorsión y de tratar de sacar dinero. Pero en ese momento no hubo una denuncia, por eso no salí a hablar. En este caso me veo forzado a hacerlo, obviamente.

-En la denuncia él dice que se fue a vivir a Estados Unidos, con un pasaje que le sacaste vos para 'sacártelo de encima'. ¿De qué manera se fue?

Era el año 2022 y él dice que fueron tres años. Por eso si uno se pone a hacer las cuentas... Fue en el 2022 que se fue para allá y lo ayudé seguramente, pero no para sacármelo de encima, sino porque él había decidido hacer su vida en Estados Unidos. Fuimos, él se quedó viviendo y es donde vive actualmente. No encontraba un futuro en la Argentina, fue simplemente parte de la ayuda. Vino a la Argentina varias veces y nos vimos, al igual que en Estados Unidos.

-¿Qué fue lo que pasó esta mañana en tu presentación espontánea ante la Justicia?

Mis abogados presentaron el escrito y en estos días vamos a estar presentando todas las pruebas, para que la Justicia ya pueda tomar una decisión rápida al respecto y vea que todo lo que dijo es incongruente. Las fechas, nada coincide hasta con escrituras. No es que llevo un papelito escrito a mano.

-¿La última vez que hablaste con él fue cuando te pidió plata?

Claro, sí. La última vez que hablamos fue hace dos años, que me dijo: 'Estoy quebrado, tengo muchas deudas'. Estaba desesperado. Yo le dije: 'En este momento no te puedo ayudar. Buscá si alguien te puede ayudar allá y apenas pueda veo de ayudarte'. Ya después vino con las amenazas, con la extorsión.

-Por un lado te sorprende, pero por el otro lado ya sabías que algo podía pasar...

Sí, pero sinceramente pense que iba a ser lo de la sexualidad. Nuestra relación fue perfecta, no hubo un problema nunca, escrita por él aparte. Es inentendible.

Consultado sobre si quería aportar algo más, el conductor cerró: "Ojalá que la Justicia lo resuelva rápido y se pueda demostrar con datos concretos que todo esto es una mentira. Que se termine esta pesadilla, así yo puedo concentrarme nuevamente en mi hijo y en Milenka que la estoy esperando".