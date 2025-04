De grafitero a víctima de un robo: las semanas turbulentas de Peter Lanzani

Peter Lanzani enfrenta momentos turbulentos. El miércoles, el artista y reconocido actor recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda a sus seguidores luego de ser víctima de un robo en Neuquén. Le sustrajeron una mochila con discos rígidos que contenían material audiovisual de gran valor para él. El ex Casi Ángeles, que cuenta con más de 700 mil seguidores en Instagram, publicó una historia con fondo negro y letras blancas en la que expresó su preocupación: "Hola amigos de Neuquén. Me robaron una mochila con mis discos rígidos con mucho material audiovisual. Si tienen alguna data o me pueden ayudar sería de gran utilidad. Gracias".

El mensaje que publicó el actor en sus redes sociales

El mensaje fue replicado por su novia, Leila Ceballos, quien también pidió ayuda a la comunidad digital para recuperar los discos duros que contenían material único de su viaje. "Amigos de Neuquén, nos robaron una mochila con todo el material audiovisual del viaje, los discos duros. Si alguien tiene alguna información o nos puede ayudar a recuperarla sería de mucha ayuda", compartió la joven de 235 años desde su cuenta personal de Instagram.

Este episodio llega poco después de que Lanzani protagonizara otro hecho polémico en Ushuaia. Apenas dos semanas atrás, el actor fue detenido por realizar grafitis en la vía pública, junto a dos acompañantes, en la fachada de un antiguo edificio. Según el reporte policial, un patrullero detectó movimientos sospechosos en la zona y, al acercarse, encontró a Lanzani y sus compañeros con aerosoles en mano.

Fueron arrestados y trasladados a la comisaría local bajo la carátula de "daños en flagrancia". Finalmente, quedaron en libertad por orden del fiscal interviniente El hecho generó un fuerte debate en redes sociales. Mientras algunos minimizaron la situación, considerando que se trató de una travesura sin mayores consecuencias, otros calificaron el episodio como un acto de vandalismo que no debería pasarse por alto.

El momento de la detención de Peter Lanzani

Más allá de la polémica, la relación de Peter Lanzani con la región patagónica no es nueva. En el pasado, el actor protagonizó "Guanaco", un cortometraje filmado en Tierra del Fuego que exploró la cultura y paisajes de la región austral. En aquella oportunidad, los realizadores destacaron la importancia del entorno fueguino en la narrativa visual del film. Con dos episodios recientes en su haber, la figura de Lanzani vuelve a estar en el centro de la atención. Mientras busca recuperar su material robado, el actor también enfrenta las repercusiones de su accionar en Ushuaia. ¿Será solo una mala racha o un giro inesperado en su trayectoria?