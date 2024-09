Entre amenazas, Nicolás Grosman y Lucía Maidana enfrentaron a un periodista con la peor de las ondas

El pasado lunes 9 de septiembre, la televisión argentina se vistió de gala para celebrar una nueva edición de los Martín Fierro donde los ex participantes de "Gran Hermano" fueron los grandes protagonistas de diversas polémicas. Entre ellas, Nicolás Grosman y Lucia Maidana se llevaron las miradas cuando se mostraron amorosos luego de su affaire en Uruguay.

En las últimas horas, con las noticias del evento recién salidas a la luz, Matías Vázquez, contó en Socios del Espectáculos, el incómodo momento que le tocó vivir con los ex hermanitos, a quienes encontró "in fraganti" cerca del baño del salón Pacifico del Hotel Hilton. Cabe recordar que la salteña fue señalada como la tercera en discordia entre el tercer finalista del reality show y su ahora ex novia, Flor Regidor.

Lucía y Nico de GH ya no ocultan sus sentimientos

Al parecer con su separación, Grosman dio vía libre a sus sentimientos: " Estaban en una situación medio incómoda, como toqueteándose . Entonces agarre el celular y pedí una nota", comenzó su historia el periodista, con la atenta mirada de sus compañeros. Para romper el hielo, el comunicador lanzó: "Hacen muy linda pareja", una frase que alertó rápidamente a los jóvenes.

Mientras el resto de los compañeros de Gran Hermano se encontraban afligidos porque Martín Ku, más conocido como "El Chino" quedó fuera de la ceremonia, Nicolás paseaba por los pasillos de la mano con Lucia. Vázquez, se acercó a ellos con la intención de saber "por qué los castigaron tanto si el amor es libre" cuando se hizo de público conocimiento que había estado a los besos en Uruguay, un día antes de que aterrice en aquel territorio Flor Regidor.

El incomodo momento que vivió el periodista con los ex hermanitos

La incomodad fue la gran protagonista de la nota, y cuando el periodista continuó con su labor se encontró nuevamente con uno de los protagonistas, quien le hizo un insólito pedido: "Yo voy al baño y me vino a buscar este Nico diciéndome 'flaco podes borrar el material'", confesó.