Licha, Lucía y Rosina no perdonarán a Bautista Mascia, que terminó re caliente con Telefe: polémicos Martín Fierro

Dos días pasaron de los Martín Fierro y siguen siendo el centro de atención. Y es que, aunque fueron muchas las figuras de la televisión premiadas, lo que llamó la atención fueron los diferentes conflictos que surgieron aquella noche de gala en el Salón Pacífico del Hotel Hilton de Puerto Madero. En las últimas horas, Bautista Mascia salió a defender a Martín Ku, más conocido como "El Chino".

El problema comenzó cuando el ex hermanito llegó a la ceremonia y le avisaron que solo sería parte de la previa del evento. Es decir, podía desfilar por la alfombra azul y realizar notas con los periodistas que allí se encontraban, pero su nombre no estaba entre quienes conformaban la mesa de Gran Hermano. Con cierta indignación, el entrenador físico siguió las reglas y terminó comiendo un choripán en la Costanera.

Bautista Mascia enojado con Telefe

Pero, fue el ganador del reality show quien en un stream defenestró a la producción por la decisión.

El cantante, que una semana atrás presentó su primer Gran Rex, no tuvo miedo de expresar su molestia por no poder compartir el gran momento con uno de "Los Bro": "Al chino lo bajaron de la mesa y eso no entiendo por qué fue. A mí me rompió las pelotas que no entrara", confesó y luego contó que hasta último momento escuchó a productores especular con la decisión si lo dejaban o no ingresar .

Además, Mascia apuntó contra sus ex compañeros que estuvieron sentados en la gala de los Martín Fierro cuando no merecían ese lugar: "Con todo el respeto que le tengo a los chicos, Licha se fue a los dos meses y el chino estuvo casi hasta el final. Luchi y Rosi también estuvieron en la mesa, re merecido, pero el Chino fue más protagonista", reveló.

Un versus que se venía venir

Laura Ubfal no sólo estuvo presente en la noche de los Martín Fierro, sino que además fue una de las primeras periodistas en contar todo. Fue así cuando se cargó a Virginia Demo, una de las grandes protagonistas, ya que tuvo un inconveniente urinario y tuvo que cambiarse el vestuario completo.

Según la panelista, fue esta hermanita la encargada de bajar a Martín Ku de la mesa por preferencias personales.

Lejos de quedarse callada, la humorista hizo un video y lo compartió en redes sociales, donde dio su versión de los hechos: " Cuanto más la conozco menos al respeto ", comenzó su descargo contra Ubfal, acusándola de inventar cosas y no realizar bien su trabajo. Además apuntó contra una compañera de "Gran Hermano", la cual prefirió mantener su nombre en incognito. Eso sí, aseguró que creía tener una buena relación con la ex participante, la cual se terminó de inmediato luego de enterarse que fue la encargada de injuriar su nombre.

Según la historia, esta ex compañera contó a los medios que Virginia Demo fue quien pidió sumar a Cata Gorostidi a la ceremonia de premiación, por lo cual bajaron de inmediato a Martín Ku.