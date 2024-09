"Furia" Scaglione al borde de la censura : "Con los chorros, ¿cárcel toda la vida, 30 años, silla eléctrica o bala?"

Desde su paso por la casa de Gran Hermano, Juliana "Furia" Scaglione mostró su fuerte personalidad. Con violencia y gritos, la joven se cargó a cada uno de sus compañeros de reality y a la producción, lo que terminó en la ruptura de su contrato con Telefe. Por esto mismo, no fue invitada a los Martín Fierro 2024.

Pese a que la doble de riesgo no recibió la invitación a la fiesta de la televisión, los ex hermanito la tuvieron presente, al igual que Santiago del Moro. Primero, fue Martín Ku, más conocido como "El Chino", quien reveló en la alfombra azul que su compañera debería haber estado, ya que fue una gran protagonista. Luego, el conductor pasó por encima de las autoridades de APTRA y la recordó: "Gracias a los chicos, que son los protagonistas. Los que están y los que no. Juli, Furia, esto es tuyo también", sentenció cuando recibió uno de los premios.

Juliana "Furia" Scaglione fue rechazada por Telefe

Mientras la ceremonia se llevaba a cabo, Furia se pronunció en sus redes sociales bajo el hashtag "apagón".

Sin embargo, todo quedó atrás el día de hoy cuando se presentó al programa de stream de Alex Caniggia: " ¿Con los chorros, cárcel toda la vida, 30 años, silla eléctrica o bala? ", consultó el conductor, a lo que su compañera se negó a responder, ya que no quería ser cancelada en redes sociales.

La influencer atribuyó la responsabilidad a Javier Milei a quien denominó como "el peluca". Según la joven, primero de una sentencia, los delincuentes deberían respaldarse en las pruebas y tener buenos abogados, fue justo en ese momento que recordó al hijo del Pájaro Caniggia que contaba con buenos letrados y sería bueno invitarlos al programa para responder aquellas inquietudes legales.

Cabe recordar que Juliana "Furia" Scaglione, durante su estadía en la casa de Gran Hermano dejó en claro su afinidad con el gobierno libertario, a quien no tuvo problema de admitir que votó.