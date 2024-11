Entre lágrimas, Emilia Mernes rompió el silencio en medio de rumores sobre su separación con Duki

Rumores de infidelidad, una mirada que dice más que mil palabras y un silencio atronador marcan la polémica entre Emilia Mernes y Mauro Lombardo Quiroga, más conocido como Duki. En las últimas horas, la joven rompió el silencio y las redes sociales crucificaron al trapero.

"Lindos ojitos"; "Te amo"; "Lindo cul...", fueron algunos de los mensajes que envió el cantante a una joven, mientras que su novia escribía canciones en honor a su relación. Los artistas lograron cautivar a sus oyentes con su conexión arriba del escenario, así como con cada posteo que realizaron en sus plataformas digitales, donde su mirada dejaba al descubierto sus emociones. Todo esto se desplomó en cuestión de segundos, cuando las pruebas de infidelidad salieron a la luz.

Los fanáticos de Emilia hicieron hincapié en su rostro triste en la pasarela de los Grammys

Según Juan Etchegoyen, Emilia decidió poner fin a su relación con Duki, por lo que se encuentra "muy triste" y "no hay vuelta atrás". A pesar de su situación sentimental, la oriunda de Nogoyá se puso de pie y pisó con fuerza el escenario de los Latin Grammys, llevado a cabo en Miami.

La intérprete de "Novio Gangstar" fue nominada a "Mejor Álbum Vocal Pop". En este marco, desde la organización la invitaron a entonar algunas de sus canciones en un pequeño show en vivo. Al terminar, la joven no pudo contener su emoción y se quebró al hablar con la prensa: "Perdón, estoy emocionada porque trabajamos mucho con el equipo. Ha sido una semana muy intensa ", fueron sus primeras palabras.

Los usuarios de X no pasaron por alto la declaración de que fue "una semana muy intensa", acusando directamente a Duki como el responsable del dolor de la artista: además señalaron que durante la entrevista tuvo los ojos apagados y no deslumbró con su característica sonrisa: "Estoy muy agradecida con todos ustedes y con La Academia por darme la oportunidad. E s algo que soñé toda mi vida ", continuó su diálogo con el notero de La Academia.

"Quiero agradecerles por el amor. A mis fans también que están ahí siempre bancándome y a mi equipo incondicional. Gracias por el espacio. Es un sueño cumplido", concluyó Emilia con un nudo en la garganta.

Mientras Emilia Mernes cumplía su sueño de estar en los Latin Grammys 2024, su situación sentimental está en el ojo de la tormenta: según reveló Pochi de Gossipeame esta no sería la única infidelidad por parte de Duki: "Le escribía a otra chica en el 2022, leí yo misma una conversación. Nunca lo conté porque le prometí a la persona que me contó no hacerlo, pero anoche le hablé y me dijo que sí podía decirlo prudentemente. Empezó por Instagram y siguió por Telegram. Nunca pasó nada entre ellos porque esta persona no accedió", escribió en historias de Instagram ante la insistencia de sus seguidores por saber cómo se encuentra la relación de los jóvenes.