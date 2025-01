Enzo Fernández y Valentina Cervantes reconciliados: el motivo involucra a otro jugador de la Selección Argentina

En un año donde las separaciones coparon la farándula argentina, hay quienes vuelven a apostar al amor. En este contexto, se conoció el posible motivo que llevó a Enzo Fernández a regresar con su ex novia, Valentina Cervantes.

Cabe recordar que meses atrás fue la propia influencer quien confirmó su separación; según sus palabras fue el futbolista quien tomó la decisión ya que quería recuperar el tiempo perdido al apostar a una familia con tan solo 20 años. Con profundo dolor, pero empática, la joven juntó sus cosas y se mudó de Londres a Argentina.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes habrían regresado

Recientemente se hizo de público conocimiento los rumores de una posible reconciliación. Valentina estuvo en Europa y pasó el año nuevo con su ex, ya que este quería pasar tiempo con sus hijos, Olivia, de 4 años, y Benjamín, de 1 año. Sin embargo, no habría pasado nada más que una buena relación como padres separados.

"Reconciliados", escribió la cuenta de LAM en X, ex Twitter. Si bien la modelo se habría instalado en Argentina y apostado a una carrera representada por los hermanos, Garcia Navarro, todo indica que el amor fue más fuerte: intercambio de "me gusta" en redes sociales y algunos guiños de complicidad marcaron los últimos movimientos de la ex pareja que habría regresado.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes vuelven a apostar al amor

Si bien el deportista quería disfrutar de las fiestas europeas y enfocarse de lleno en su carrera, un motivo no tan sorprendente lo hizo correr a los brazos de su ex mujer. En el programa A la Tarde, el periodista Daniel Fava lanzó una información que involucra a la pareja y a un tercero: "En las últimas horas ha habido un acercamiento entre un campeón del mundo, Enzo Fernández, con su ex esposa, la señorita o señora Valentina Cervantes", confirmó y continuó: "Esto es una noticia linda, agradable, buena. Se vuelven a dar una oportunidad", agregó, antes de lanzar su bomba.

A pesar de los rumores de reconciliación, Valentina Cervantes se muestra sola en Roma

"La información que yo tengo es que Enzo Fernández sale desesperadamente a la reconquista de su esposa porque a él le llegó que hay un compañero suyo, campeón del mundo, husmeando la zona", reveló Fava. Según el panelista, Valentina Cervantes emana "sex appeal" desde su separación lo que la llevó a recibir varios halagos de personajes conocidos entre los que se encuentran cantantes, actores y deportistas, sin embargo el que despertó el miedo del centrocampista en el Chelsea fue un colega de la selección albiceleste.

"Ellos estaban en un shopping que se llama Selfridges, que queda en la Bond Street, en un barrio allá en Londres muy lindo, muy pintoresco. Fueron a comprar a Prada unos llaveritos y en ese contexto mi amiga los ve. Estaban de la mano", relató por otro lado Pepe Ochoa y agregó: "Hubo un beso. Él estaba con su papá y su hijo menor. Cuando se empiezan a agolpar las personas, ella se retira por un lado, él se queda dentro del local y el papá se va".