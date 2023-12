"Es un irrespetuoso": el detrás del conflicto que le estalló en la cara a Marcelo Tinelli

El enojo de Marcelo Tinelli con el convenio colectivo de trabajo de los bailarines, que depende de la Asociación Argentina de Actores (AAA), parece no haber durado ni 24 horas. Es que, luego de comparar a sus artistas con "mortadela" y enojarse porque los salarios de estos aumentan cuando bailan en el centro del escenario, ahora le pidió perdón al gremio, quien lo reveló en un comunicado. El detrás del conflicto que le estalló en la cara al hombre de Bolivar.

"La productora LaFlía nos manifestó un pedido de disculpas por el incidente ocurrido", reconocieron en el comunicado que difundieron en la página web de la AAA. "Las lamentables expresiones al aire del conductor de Bailando 2023 en relación a los derechos laborales de bailarinas y bailarines que actúan en su programa; el trato peyorativo e irrespetuoso hacia la entidad que los representa y, sobre todo, el intento de vulnerar esos derechos laborales, motivó el reclamo de nuestro sindicato", agregaron.

Marcelo Tinelli comparó a los bailarines con mortadela.

Las polémicas declaraciones de "El Cabezón" las había soltado el martes por la noche. "Tienen acá a 200 actores. Le damos laburo a 200 tipos. O sea que la verdad, lo que menos podrían hacer es quejarse de que ocho flacos que están sin ensayo... ¿nos van a cobrar por esto? Dale, dejate de romper las bolas. En vez de 100 gramos de mortadela, dame 110. ¿Me los vas a cobrar? No, dejate de romper los huevos. Perdón que lo diga así. Qué rompe huevos los del Sindicato de Actores, perdón, con todo el cariño", había manifestado el conductor.

Cuando BigBang se contactó con los inspectores de la AAA para buscar una respuesta a la provocación, en el gremio no estaban ni siquiera enterados de la situación que había ocurrido en el lugar en el que más afiliados y representados tienen en la pantalla chica. Por este motivo, le pidieron a este medio que les compartiera los dichos, junto con los clips, y hasta los teléfonos de algunos de los máximos productores de LaFlía para poder contactarse con ellos.

La carátula del comunicado de la Asociación Argentina de Actores contra las expresiones de Marcelo Tinelli.

"Seguramente sacaremos un comunicado de prensa más tarde", le habían advertido a este portal desde el gremio, visiblemente molestos con Marcelo Hugo, al mediodía del martes. Y dicho y hecho. Antes de las 22 horas, desde las redes sociales de la AAA publicaron el contundente comunicado dirigido al gerente de programación de América TV, donde señalaron: "Lo vituperado airadamente por Tinelli en la noche del martes, al comparar el trabajo de nuestros compañeros y compañeras con '100 ó 110 gramos de mortadela', es nada más y nada menos que nuestro convenio colectivo que protege a esos trabajadores y trabajadoras".

El comunicado contra Tinelli

Y protestaron: "Un convenio histórico, conseguido tras mucho tiempo de lucha y defendido por varias generaciones de actrices y actores. Convenio que no puede desconocer, pues ha regido la actividad en todo el tiempo que él ha desarrollado su tarea como empleador".

Por otro lado, desde la AAA también compartieron el recorte político realizado por BigBang, de que no son ingenuas las expresiones del conductor. "No sabemos si es mera casualidad o hay una intencionalidad en la conducta del animador, pero corren peligrosos tiempos de amenazas flexibilizadoras y de desconocimiento de la dignidad de los trabajadores. No son un aporte a la tranquilidad ni a la paz social actitudes como las que denunciamos", afirmaron.

Marcelo Tinelli asegura que le da trabajo a 200 bailarines en el Bailando 2023.

A su vez, el contacto con LaFlía les sirvió para que la empresa les lleve tranquilidad respecto a lo que cobrarán los trabajadores del gremio allí. "En diálogo con responsables de la productora, se nos aseguró que se respetará el convenio, y bailarinas y bailarines percibirán sus salarios de acuerdo a lo que por ley les corresponde, en relación a la tarea que realizan", finalizaron. La tirada de orejas al histórico conductor llegó justo una semana antes de que asuma la presidencia Javier Milei. Habrá que ver cómo se comparta a partir del lunes, porque sólo allí se sabrá si las disculpas son reales o si en realidad lo eran sus intenciones flexibilizadoras.