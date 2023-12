"Se hace el gracioso": Tinelli habló del juicio contra Jony Viale y prometió que reclamará más dinero

Luego de que Jonathan Viale faltara a la mediación por la causa que le inició Marcelo Tinelli a partir de las acusaciones de corrupción que le hizo el periodista, el conductor del Bailando 2023 confirmó que la demanda por 60 millones de pesos continúa en pie y que una vez que termine el litigio, el dinero irá al Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. A su vez, remarcó que es la primera vez que ejecuta este tipo de acciones contra un trabajador de prensa, en sus más de 40 años como profesional.

"Será un tema que va a resolver la Justicia. Es la primera vez que le hago un juicio a alguien en casi 40 años de carrera", reveló "El Cabezón" en un móvil para Socios del espectáculo. "Me parece que fue algo fuera de lugar y además no tuvo ni el tupé de llamar para pedir disculpas, todo lo contrario, se hace el gracioso, me parece que no da", cuestionó.

Las palabras de Viale al aire de LN+, antes de que se termine la campaña electoral, habían sido durísimas. Y en estas, lo vinculaba al conductor con el caso de corrupción más famoso del momento. "¿Va a contar algún día Marcelo todo? ¿Va a contar algún día Tinelli cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Insaurralde o no?", se preguntó el periodista.

"Repito, no es Insaurralde. Es un sistema corrupto, no nos hagamos los boludos. Si barremos, baremos todo. Es un sistema de empresarios corruptos, sindicalistas corruptos, presentadores de la tele corruptos, periodistas corruptos y políticos corruptos que viven del juego clandestino y del narcotráfico", acusó el hijo de Mauro Viale.

Jonatan Viale acusó a Tinelli de corrupción.

A partir de estas declaraciones fue que Tinelli decidió avanzar con fuerza contra su colega de LN+, algo que nunca había hecho hasta el momento. "Siempre han tenido absoluta libertad de expresión para decir cualquier cosa y he hablado con todos los periodistas. Tengo mejores o peores relaciones, pero siempre se pueden hablar las cosas", señaló.

"Hay algunas acusaciones que me parece que están fuera de lugar y no las podés hacer libremente. Eso lo dirimirá la Justicia. Yo inicié un juicio en donde no tengo ni ganas de mediar. Que vayan a buscar el tape y que dictaminen. Yo puse una cifra y creo que voy a aumentarla el día del Juicio", indicó respecto a los 60 millones originales de la demanda.

Marcelo Tinelli quiere que el dinero vaya al Garrahan.

"Ojalá sea condenado él y el grupo en el que trabaja. Ojalá que esa condena le sirva a un montón de familias y chicos del Hospital Garrahan que la están luchando, porque yo no quiero ni un solo peso para mí", remató el conductor, confiado de que la sentencia será a su favor y que Viale deberá pagar.

La semana pasada, el periodista de LN+ directamente no se presentó a la audiencia de conciliación establecida por la Justicia. Al aire en Lanata sin filtro por Radio Mitre, la periodista Marina Calabró relató lo que le dijeron a ella desde el entorno del famoso conductor.

"Vamos a juicio directo. Pedimos una fortuna, sin ningún reparo, porque pensamos donarlo... Por suerte Marcelo no necesita ese dinero. Las cosas que dijo Viale no las podemos permitir, Marcelo se banca todas las críticas. Así que pagará la tasa de justicia y litigará, no hay arreglo posible", afirmaron.

También el conductor de LAM por América TV, Ángel de Brito, dio detalles respecto a la decisión de Tinelli. "Él no va a ir a ninguna mediación porque no le interesa. Me dijo: 'No me interesa que me pida disculpas. Voy a juicio derecho porque las acusaciones exceden las críticas'", disparó.