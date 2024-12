"Es tan amargo y repentino": el fuerte descargo de Flor de la V contra las autoridades de América TV

La televisión es un espacio estratégico de información, polémicas y cambios: en este contexto, Flor de la V fue despedida de Intrusos. Dicen que el tiempo calma las aguas, pero en este caso fue todo lo contrario y, a través de una carta abierta en redes sociales, la conductora mostró su indignación.

La mediática se despidió del formato de chimentos el día 9 de diciembre: una despedida amarga y confusa, ya que se mostró muy molesta por la forma en que el canal le comunicó que ya no iba a formar parte del equipo en 2025: "Jamás imaginé que el final de un ciclo tan querido fuera tan amargo y repentino. Como actriz, he aprendido a lo largo de los años que los periodos de trabajo son cortos; por lo general, las temporadas teatrales de verano duran tres meses, a lo sumo ocho. En casos excepcionales, dos años", comenzó su discurso en su cuenta de Instagram.

Una despedida amarga y sin explicaciones: Flor de la V denuncia los malos tratos de América TV

La conductora no se enfadó por el despido sino por los manejos de la producción: "Estoy acostumbrada a que las cosas comiencen y terminen: es parte de mi profesión y de la vida. No es la primera vez, ni será la última, que me quedo sin trabajo, pero lo que nunca me había pasado fue enterarme por Twitter", continuó su descargo junto a un video con distintas entradas al estudio de Intrusos.

Flor de la V eligió imágenes sonrientes, en las que da pasos al frente y muestra sus distintos looks: "Cuando me citaron para ratificarme que quedaba desvinculada, sin embargo, me sorprendí muchísimo: a pesar de que me reconocían mi labor, la dedicación puesta y que esto había dado frutos, la nueva gerencia decidía terminar mi ciclo. Nunca había pasado por la experiencia de ser despedida y al mismo tiempo reconocida por haber hecho las cosas bien. Suele ser al revés por lo general", siguió.

Flor de la V lanza un fuerte comunicado por su despido de Intrusos

"Desde el primer día que puse un pie en América, me sentí como en casa, y a lo largo de los años, esta relación se fortaleció. América es un canal relativamente chico, donde nos conocemos todos. Estos tres años fui muy feliz, y pasarla bien en el trabajo es algo que no les sucede a muchas personas. Soy consciente de que no todo el mundo logra vivir de lo que le gusta. A pesar del sacrificio, poca gente gana como quisiera y muchos deben soportar maltrato laboral por miedo", dijo la actriz, que fue directa contra las grandes cabezas del canal.

La furia de Flor de la V no está dirigida a sus compañeros de piso, ni mucho menos a los productores o trabajadores que se encuentran detrás de cámara, sino que el comunicado fue un ataque directo contra los gerentes de América TV: "No fue mi caso. Todos los días fui a trabajar con alegría, tenía una producción increíble, que me ayudó a crecer como persona y conductora. Ni hablar de los panelistas, que también fueron un pilar fundamental de mi trabajo. Gracias a todo lo que les menciono pude desplegar todo mi histrionismo en la conducción y generar esta relación tan hermosa con el público. En estos días, su demostración de amor incondicional", culminó el posteo que tuvo cientos de "me gustas" y comentarios mandando fuerzas a la influencer en esta dura etapa que atraviesa.

El canal desvinculó a la comunicadora sin muchas explicaciones; por lo que Florencia se encargó de despejar dudas en este posteo y en sus últimas apariciones televisivas: los números están correctos pero los nuevos ejecutivos no comparten una ideología libre sobre la sexualidad y las elecciones de cada uno.