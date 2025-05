Escándalo, lágrimas y reproches: Wanda Nara explotó contra Icardi y la China por el reencuentro fallido con sus hijas

Drama, tensión y una dosis de reality que ni el mejor guionista podría escribir: Wanda Nara volvió al centro de la escena con fuertes declaraciones sobre Mauro Icardi, la China Suárez y el fallido reencuentro de sus hijas con su papá. En una entrevista con LAM, la empresaria se despachó sin anestesia contra su ex y la actriz, a quienes acusó de incumplir una orden judicial y generar un clima incómodo y desilusionante para Francesca e Isabella.

Todo comenzó cuando la Justicia había dispuesto que el futbolista debía reencontrarse con sus hijas sin la presencia de su pareja actual. Sin embargo, Icardi decidió ignorar la indicación judicial y llevó a la China al encuentro, lo que terminó dinamitando la situación y obligando a suspender la revinculación. Para Wanda, el gesto no fue solo una desobediencia legal, sino una falta de empatía absoluta con sus hijas. "Desde la ilusión de Isabella que se quedó con la remera del papá puesta hasta que llegó a la casa del papá y vio que había un montón de nenes que le decían 'vení que te muestro acá, vení que te muestro el living, vení que te muestro el baño'", relató.

Mauro Icardi junto a sus dos hijas y los tres hijos de Wanda con Maxi López

Según contó, Isabella esperó, ilusionada, que el delantero la fuera a ver al acto escolar. Y no apareció. Pero lo más fuerte llegó después: "Francesca tuvo un encontronazo con Magnolia. Le dijo: 'dejá de decirme a dónde está el living, esta es mi casa. Yo sé perfectamente dónde está cada cosa. A mí no me digas'". El relato de Wanda mezcla indignación, tristeza y un dejo de bronca contenida.

Según contó, la pequeña Isabella rompió en llanto al escuchar que los hijos de la China Suárez le decían "papá" a Icardi: "Me dijo que era feo escuchar que le digan 'papá, papi' a su papá". Pero como si eso no bastara, Wanda fue por más y recordó el escándalo mediático entre Pampita y la China Suárez, con una comparación filosa: "Yo que soy mamá, no puedo creer todas las que se le cruzan a ella. ¡Todas las que sufrió Pampita! Solo que Pampita eligió no hablarlas".

Y siguió: "Pero esto no es lo mismo: ellas son nenas. Las nenas se plantan distinto. Los varones son más sufridos". La empresaria no se quedó ahí. También expuso la indiferencia de Icardi con los hijos que crió durante años: "Mis hijos varones pasaron más años con Mauro que las nenas. Pasaron 12 años de su infancia. Para Benedicto, que tiene 13, Mauro es el papá. ¿Pensás que alguna vez Mauro pidió verlo? Nunca. No tengo ni un mensaje preguntando por los nenes".

Mauro Icardi y sus hijas

En un descargo que mezcla cuestiones judiciales, emociones infantiles y viejas heridas sin cerrar, Wanda volvió a instalar en el centro de la escena su convulsionada historia con Icardi y, de paso, echó leña al fuego de la telenovela sin fin que protagoniza junto a la China Suárez.