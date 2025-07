Bullrich arremetió contra Villarruel, negó su candidatura a senadora y defendió el ajuste: "Hay falsos discapacitados"

En medio de un fin de semana marcado por nuevas tensiones dentro del oficialismo, Patricia Bullrich se mostró junto a Javier Milei en un desayuno en Olivos y aprovechó para enviar un mensaje de fidelidad al Presidente. Horas después, en una entrevista con Comunidad de Negocios por LN+, la ministra de Seguridad negó que estuviera evaluando una candidatura al Senado en octubre y embistió con dureza contra Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y jefa del Senado. "Ella misma sacó a la luz que la estrategia de cuidar el dinero de la gente, de cuidar los logros que tiene el Gobierno, los tira por la borda", disparó Bullrich.

La foto del desayuno entre Milei y Bullrich -subida por el propio Presidente- incluyó guiños hacia las elecciones y una frase de tono épico: "Trazando nuevos objetivos de cara al futuro por la prosperidad de los argentinos de bien". La ministra, por su parte, publicó en redes sociales: "Con Javier defendemos ese rumbo frente a los de siempre, que quieren romper todo con tal de volver al poder".

Consultada por el voto favorable del senador Luis Juez a la declaración de emergencia en discapacidad, Bullrich buscó calmar aguas internas y se mostró comprensiva con el legislador cordobés, aunque con frases polémicas. "Toda familia que tenga un miembro con una discapacidad va a ser atendido. Todo aquel que inventó una discapacidad para robar plata se la va a sacar", aseguró, para luego agregar: "¿Por qué sufren los discapacitados? Porque si hay un verdadero y uno falso".

De esta manera, al sostener esta teoría -ya que la funcionaria jamás muestra pruebas que corroboren sus dichos-, Bullrich afirmó: "El verdadero cobra la mitad". A tono con el discurso oficialista de "ordenar" el gasto social, la ministra apuntó contra la utilización de pensiones como herramienta clientelar: "Ha habido políticos que han repartido pensiones por discapacidad como si fueran planes sociales. Hay que ver a los que verdaderamente sufren y necesitan, y diferenciarlos de aquellos que le están robando la plata a la hija de Juez", lanzó, sin filtro.

La interna con Villarruel -que viene escalando en la última semana- se encendió aún más luego de la sesión del Senado donde se aprobaron leyes que el Ejecutivo considera fiscalmente inviables, como el aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Bullrich fue tajante: "Quedó todo muy claro. Terminó diciendo la verdad: piensa igual que los kirchneristas", acusó. Del otro lado, la vicepresidenta respondió en sus redes sociales, desmarcándose del relato libertario más duro.

A través de su cuenta de Instagram, Villarruel retrucó: "Si hay equilibrio, entonces, asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. Que ahorren en viajes y en la SIDE y listo", deslizó, en una crítica directa a los gastos del Ejecutivo. También, visiblemente irritada por las acusaciones de "traición" que recibió en redes sociales, apuntó contra el entorno presidencial: "¿Un presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Haceles el reclamo a ellos", escribió.

La ministra de Seguridad, una de las funcionarias de mayor confianza de Milei y autodefinida como "talibana del orden", descartó durante la entrevista que su encuentro con el Presidente haya sido para acordar una eventual postulación para senadora en octubre: "No se habló para nada de eso", aclaró, aunque minutos después confirmó que se prepara para dar "una fuerte batalla electoral". En su discurso, volvió a culpar a la oposición por las trabas legislativas: "Lo que queremos es plantearle a la ciudadanía que muchas de las cosas que no salen, no salen porque los diputados y senadores de la oposición se han puesto frente al Gobierno por que sí".