La primera pregunta incómoda de Majul lo dejó mudo a Sturzenegger: "No me tenés que preguntar eso"

En una tensa entrevista con Luis Majul en La Cornisa, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue interrogado por la política de despidos masivos impulsada por el gobierno de Javier Milei y la situación del empleo en el país. Por momentos incómodo, el funcionario defendió la desvinculación de 50.000 trabajadores estatales y calificó como "mal planteada" la pregunta del conductor por la "crueldad" de esas medidas. "No me tenés que preguntar eso...Le devolvimos millones de dólares a los argentinos, que hoy no tenemos que cobrarles para pagar esos 50.000 empleados", afirmó.

El navegador no soporta este contenido.

Al ser interrumpido por el periodista, que le preguntó: "¿Y dónde están? Si hay más desocupación hoy...", Sturzenegger insistió: "Por supuesto que sí", aunque evitó precisar cuántos ni dónde estarían esos supuestos nuevos puestos de trabajo que, según él, se habrían generado con el ajuste. Durante la entrevista, el ministro también se refirió al proyecto aprobado recientemente por el Senado que plantea la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. A diferencia del presidente Milei, que suele vetar normas de este tipo, Sturzenegger aseguró que no se opondría. "La promulgación de esta norma cambia todo", sostuvo.

En ese sentido, consideró que esta ley abriría la puerta para modificar el sistema de Coparticipación Federal directamente desde el Congreso, sin necesidad de ratificación por parte de todas las legislaturas provinciales, como exige hoy la Constitución. "El más perjudicado por la actual ley es Buenos Aires", remarcó, y apuntó contra el histórico acuerdo entre Raúl Alfonsín y Antonio Cafiero. Para el ministro, si se habilita este camino, "la Formosa de (José) Mayans" y otras provincias perderían el blindaje sobre los fondos que hoy reciben. "Esto sería el error político más grande de su carrera", lanzó, en alusión directa al senador formoseño.

Javier Milei y Federico Sturzenegger orquestando el desguace del Estado

Pero Sturzenegger no se quedó ahí. También cargó con dureza contra el paquete de leyes aprobado por el Senado, que incluye el aumento jubilatorio, una nueva moratoria previsional y la declaración de emergencia en materia de discapacidad. "Es infantil", dijo sobre la actitud de la Cámara Alta, y agregó: "Le están pidiendo al Ejecutivo gastar más plata pero no le dicen de dónde sacarla. Es como un niño cuando le pide a su madre comprarle un juguete". Desde su rol técnico en el gabinete, el ministro sostuvo que el país "parte de una situación de superávit fiscal que se viene sosteniendo hace más de un año y medio" y que la economía "crece al 8% interanual".

Por eso, consideró que los legisladores opositores son "irresponsables": "No le quieren pegar al Gobierno, le quieren pegar a todos los argentinos. Este paquete revertiría la baja de la pobreza. Crearía cuatro o cinco millones de pobres. El peronismo lo hace porque quiere crear problemas. Cree que si nos va mal, ellos vuelven", disparó. Hacia el final del reportaje, Majul le preguntó por las tensiones cambiarias y la posibilidad de una escalada del dólar. Sturzenegger fue tajante: "No se va a disparar. Es el precio relativo de dos monedas. Si vos imprimís muchos pesos, su valor cae. Si no imprimís, no", afirmó, ratificando así la política de emisión cero que sostiene el Gobierno.