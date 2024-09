Esmeralda llevará a Yanina Latorre ante la Justicia y apuntó contra su mamá: "Cometió un acto atroz con su hija"

Semanas atrás, Yanina Latorre había informado que Esmeralda Mitre había sido internada de emergencia en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires debido a que estaría atravesando un problema de salud mental, algo que la actriz no dudó en salir a desmentir inmediatamente. De acuerdo con la panelista de LAM, la ex Bailando por un sueño estaba viviendo "en la indigencia", no tenía trabajo y no existe la herencia que ella reclama en la Justicia. "Entró como en una locura, está en un vínculo con Paolo Vianini, muy tóxico, se habla de golpes, de malos tratos. Ella empezó a estar muchas horas por día en el tema de drogas", había dicho públicamente Latorre.

Esmeralda Mitre contra La Nación

Lo cierto es que en una charla con Juan Etchegoyen, Esmeralda volvió a referirse a la información dada por Yanina y aseguró que la "angelita" de Ángel de Brito "cometió un delito muy grande". "No chequeó fuentes, dijo que yo vivía en la indigencia, que no tenía heladera ni gas, que dormía en un colchón y que había robado un celular... además de decir que consumo drogas y dijo que estaba loca también. Todo esto no lo dijo en potencial, lo dijo afirmándolo. Le pido disculpas a la gente que está mirando porque a mí me enseñaron que de dinero no se habla, pero yo cobro mucho dinero", lanzó la cantante y actriz.

Sobre la versiones que lanzó la pareja de Diego Latorre y que aseguraban que vivía en la "indigencia", Esmeralda sacó chapa y destacó: "¿Cómo puedo estar yo en una indigencia cobrando tanto dinero? Una acción cobras más o menos 200 mil dólares por año y yo tengo mucho más. Yo vivo en un departamento en Recoleta en la calle más cara de Buenos Aires de 250 metros cuadrados con terraza, yo no consumo ni tengo problemas de adicciones... yo me he roto el alma trabajando desde los 17 años y soy aristócrata por la profesión que elegí y mi carrera, no por mi familia. Yo soy aristócrata y no por mi apellido... me mantuve siempre sola".

Según explicó, su actual departamento lo adquirió por el esfuerzo de su trabajo junto a su ex marido. "Este departamento me lo compré con mi plata y mi exmarido... lo tengo que aclarar esto. Yanina Latorre dijo que había vendido mis obras de arte y ahora les puedo mostrar que están todas acá... yo lo que le digo a la gente es que si yo estuviese en indigencia, vendo una obra de estas y ya dejó de estarlo. Vivo de mi trabajo y mi herencia, y tengo propiedades a mi nombre, y lo digo por este feroz ataque de Yanina Latorre que va a ser denunciada por muchísimo dinero. Voy a iniciar acciones legales contra ella y contra todas las personas que dijeron cosas de mí", afirmó.

Visiblemente molesta, la heredera de Bartolomé Mitre advirtió que le iniciará acciones "por daños morales, psicológicos y violencia" a la panelista. "Además por haber afirmado y no chequeado. De hecho, también quiero aclarar que no tomo alcohol y no hago nada de todo eso que dicen. A mí me cae mal tomar alcohol por eso no tomo y Yanina Latorre hizo algo terrible y no solo conmigo, sino con toda la gente. Tanta maldad no puede existir porque esto me perjudica y yo agradezco a la gente que no cree en lo que ella dijo. Yo no le diría nada a ella, la Justicia hablará con ella, pero esta vez no hay perdón", remarcó.

Yanina Latorre

Por otro lado, Esmeralda no dudó en cargar contra su mamá, Blanca Isabel Álvarez De Toledo, quien sería la fuente de Yanina. "Yo creo que con mi madre siempre tuve una relación dificultosa y yo no creo en la familia, creo en la familia elegida y yo me llevo bien con algunos de mis hermanos y con otros no, con mi padre que siempre fue el hombre más bueno conmigo y yo soy diez años menor que todos, una de mis hermanas se encerró una vez en una habitación a decir ´ahí tienen a la rubia de ojos celestes que tanto querían´ sufrí mucho dolor de parte de algunos de mis hermanos y quiero sacar a Rosario, mi hermana, que siempre me cuidó como una madre, mi madre no fue una madre fácil ni lo es, ella es hija de mi abuela que se suicidó y creo que estaría repitiendo la historia conmigo", sostuvo la mediática.

Esmeralda Mitre

Sin poder contener las lágrimas, la actriz sostuvo que su mamá "fue engañada". "Este es un plan de alguien de mi familia que tiene intereses en mi dinero. Ellos convencen a mamá pero de todas maneras yo creo en el perdón y la voy a perdonar pero haz cometido un acto atroz con tu hija. Esto a mí me perjudica un montón y quiero aclarar y pido perdón por hablar de plata. Ella vive en una casa de 100 metros en Barrio Parque que está a mi nombre y yo puedo sacarla de esa casa porque está a mi nombre y no quiero hablar porque tenemos campos y cuentas afuera que me habrían dejado de lado en la familia, son tan pobres que solo tienen dinero", dijo, angustiada.