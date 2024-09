Emilia Attias a los besos en San Telmo: "Sería el mismo que estaba bailando con ella en la fiesta del año pasado"

Una semana atrás, el nombre de Emilia Attias se colocó en boca de todos debido a su participación en el Cris Morena Day. Un homenaje en vida a la creadora de novelas como Chiquititas, Casi Ángeles y Floricienta, historias que marcaron la infancia y adolescencia de millones de personas. Sin embargo, aquello no fue lo que la convirtió en el centro de atención recientemente, sino su nueva pareja.

La actriz rememoró su pasado en Telefe y cantó junto a Nico Vázquez. El dúo levantó suspiros al demostrar que su complicidad seguía a flor de piel, aunque ya haya pasado una década tras protagonizar una de las parejas más importantes en la saga adolescente. En la vida real, la artista también consiguió aquella historia de amor. ¿Quién es y a qué se dedica su nuevo novio?

Emilia Attias a los besos en un abr de San Telmo

Attias prefiere mantener ciertos detalles de su vida lejos de las cámaras y los micrófonos. Sin embargo, no se mostró preocupada por ocultar la identidad de su nuevo romance. A los besos en un bar de San Telmo, la intérprete de Cielo en Casi Ángeles fue fotografiada por personas que se encontraban allí. La fotografía llegó a Marcia Friscioti, más conocida en redes sociales como Gossipeame, quien la publicó en su sección "la no noticia", la cual consiste en que sus seguidores envíen material audiovisual de las figuras públicas en los contextos más naturales de la cotidianidad: "Emilia Attias, el viernes pasado con un caño a otro level. No es conocido. Ella es un fuego. Amo", detalló la comunicadora.

"¿Les cuento quién es el que estaba a los besos con Emilia Attias? Sería el mismo que estaba bailando con ella en la fiesta del año pasado en el Hipódromo, cuando habría caído el Turco enojadísimo en pijama...", escribió la periodista. Luego reveló que se trata de Guillermo Freie, hermano de Andy Freire, el ex Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología en la Ciudad de Buenos Aires durante los años que Mauricio Macri gobernó.

Desde su perfil de Instagram se puede ver que es economista y aficionado por los animales. Realizó sus estudios en la Universidad Di Tella y una vez terminada la carrera, ocupó puestos de trabajos en diferentes empresas como Arcor o Johnson & Jonhson.

Guillermo Freie, el nuevo romance de Emilia Attias

Actualmente, el amante de la economía se enfoca en YPO, una comunidad de liderazgo global, la cual acapara diferentes compañías. Además, está involucrado con Stealth Startup, una empresa dedicada a la tecnología, información e Internet, según indicó su perfil laboral.

Problemas con el ex

Aunque Friscioti se encuentra de vacaciones por España, no quiso dejar de dar información acerca del nuevo novio de Emilia. Según reveló, el romance comenzó el año pasado: "Cuando el Turco se habría enterado, se volvió loco, nivel habría habido amenazas de muerte a Guillermo, con casi una denuncia penal", afirmó

Detalles sobre el vínculo de Emilia Attias y Guillermo Freie

No es la primera vez que el nombre de Guillermo Freie se vinculó a Emilia Attias, y es que meses atrás habían sido vistos en una fiesta en el Hipódromo de Palermo. Luego del conflicto con el Turco Naim, ex pareja de la actriz, se dejaron de ver por un tiempo. Con el agua corriendo bajo el puente, volvieron a coincidir un par de veces, sobre todo en Punta del Este. Al parecer, los tortolitos no tienen un vínculo exclusivo, ya que aquel día de los besos, al mediodía estuvo almorzando con otra mujer, con quien también se lo vinculó amorosamente.