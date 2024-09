Peleas, reclamos y apariciones en sueños: las polémicas a un año de la muerte de Silvina Luna

A más de un año de la partida física de Silvina Luna, tras sufrir casi por una década las complicaciones en su sistema renal producto de una mala intervención quirúrgica presuntamente realizada por el falso cirujano plástico Anibal Lotocki, las repercusiones respecto a la vida y muerte de la ex Gran Hermano, continúan como si ella nunca se hubiera ido. Es que, mientras que su chofer y mejor amigo Christian Basoalto cuestionó como a Gustavo Conti y Ximena Capristo, la mejor amiga de ella contó un sueño vívido en el que ella se despidió y contó que estaba bien.

La pareja que conoció a la fallecida en el reality show que compartieron recogió el guante luego de que Basoalto lanzara, sin mencionarlos, la frase "iban del hospital a la TV", en relación a algunos amigos y amigas de Luna. El chofer lo hizo en Entrometidos por Net TV. Por su parte, Conti utilizó sus historias en Instagram para responderle. "A todos los bolud... que figuran, que se ocupen de su vida, muertos. Para no perder tanto el tiempo con pelotudos como estos. Ese ridículo, este 'che pibe' que salió a hablar y no sé ni quién es", cuestionó, con la clara intención de bajarle el precio a lo que había dicho.

Christian Basoalto y una publicación en donde recuerda y homenajea a Silvina Luna.

La respuesta del chofer no tardó en llegar: "Yo, sobre mi amistad con Silvina, no le tengo que dar explicaciones a absolutamente nadie", proclamó. Al mismo tiempo, opinó que "es raro escuchar cómo la gente sale a hablar y sin que se las haya nombrado, como que tuvieran cola de paja". En otra parte de la respuesta, y en el sentido de la calle que tanto le gusta decir que tiene a Conti, Basoalto continuó: "Hablar de barrio cuando estás hablando desde el confort de tu casa en un country. Yo hablo desde mi lugar de trabajo, donde me siento doce horas, no yendo a dar entrevistas y que me paguen contando la vida de los demás".

"Barrio es Carapachay, donde yo vivo. Eso es un barrio, donde se respeta la amistad, donde no se los traiciona a los amigos. Desde ese ámbito de barrio sí se puede hablar, no desde un country, con seguidores, y cobrando", concluyó el chofer. El ida y vuelta promete no quedar en esto y nada más, ya que no se selló la paz entre ambos.

Ximena Capristo, Silvina Luna y Gustavo Conti.

Al mismo tiempo, también sucedieron recuerdos lindos de Luna. Una de sus mejores amigas de siempre fue quien, al aire de LAM en América TV, contó el sueño vívido que tuvo con la vedette. "Yo no suelo soñar mucho. Una sola vez soñé que se presentaba en la casa de una abuela mía. Estábamos en un almuerzo y de repente se puso la mesa en off y ella me chistaba al costado. Me decía: 'Gorda, soy yo. Me puse así para venir a verte'", detalló Analía Reina.

"En el sueño le pregunté de todo. La vi tan bien que hasta le pregunté si comía, porque se fue tan flaquita. Y se rió y me dijo: 'No, no como. Pero estoy bien. Vengo a darte un mensaje'", señaló la amiga. "Quiero que le digas a todas las personas que me conocen, a todos nuestros amigos, que todo lo que hablan lo puedo escuchar, los puedo ver, pero no puedo interactuar", añadió la mujer.

Analía Reina, amiga de Silvina Luna, contó el sueño vívido que tuvo sobre la fallecida.

Reina sumó que le preguntó por qué era esto así, pero que ella le contestó que no sabía. "En el sueño me despierto, les mando un mensaje a mis amigas y les cuento todo lo que había soñado, pero las chicas no me creían. Me decían que estaba sugestionada con Silvina", recordó. "Automáticamente empezaron a aparecer mariposas amarillas, ciento de mariposas amarillas. Estefi y Vito me dicen 'ahora sí te creemos'", describió.

"Eran las cuatro de la mañana cuando me desperté en el sueño y, casualmente, ese mismo día Ezequiel [hermano de Silvina] soñó con ella a la misma hora. Después una amiga me dijo: '¿Te fijaste cuál es el significado de mariposas amarillas?'. Nos fijamos y quiere decir que una persona que ya trascendió, desde donde está es la manera que te hace saber que de alguna manera te está viendo y te está cuidando", cerró Reina.