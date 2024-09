Viviana Canosa vuelve a la radio y Alex Caniggia la tildó de "mugrienta" y "piojosa"

Viviana Canosa fue uno de los nombres que resaltaron cuando los videos de Alberto Fernández y Tamara Pettinato, en el despacho presidencial, salieron a la luz. Según los rumores, la periodista también habría mantenido cierto vínculo con el ex mandatario, aunque esta lo negó rotundamente. Sin embargo, la polémica no la detuvo en sus proyectos laborales, y días atrás se conoció la información acerca de su nuevo trabajo.

La periodista debutará el día sábado 14 de septiembre en Radio Rivadavia AM 630. Aunque desde la emisora se trató de resguardar la información y generar misterio con un slogan que decía "vuelve ella" con una voz femenina y una silueta de mujer, fue Ángel De Brito quien reveló la primicia: "Vuelve a la radio Viviana Canosa. Creo que ya firmó. No sé si lo podía contar", confesó en su programa por América Tv, LAM.

Nuevos proyectos para Viviana Canosa

Con la información en boca de todos, Canosa se pronunció al respecto en su cuenta personal de X: "Hola a todos. Para los que me preguntan x la radio, es cierto. El 14 regreso. Mañana les cuento. Los quiero. Feliz domingo", escribió.

Luego de unos meses de su salida de El Observador, la mediática regresa recargada con la última información, donde tocará los temas más variados, desde espectáculo hasta política.

Viviana Canosa anuncia su regreso a la radio

"No me puse de acuerdo con la radio. Me había pesto de acuerdo, pero ayer me dieron marcha atrás con algunas cosas que había pedido y decidí que me tengo que ir porque no me cierran las cosas que me proponen", había revelado Canosa en diálogo con Yanina Latorre, donde denominó que su situación no era dramática, ya que pensaba que las cosas pasaban por algo, y en aquella oportunidad era un cierre de ciclo, que además lo necesitaba.

Caniggia: la opinión que nadie pidió

No todos se tomaron bien el regreso radial de Viviana. Alex Caniggia fue uno de los grandes críticos, quien a través de su cuenta de X no le deseó muchos éxitos a la periodista: "Ahora ya sabemos porque se vendió la Canosa", comenzó su polémico tweet en el que no solo usó los más aberrantes insultos, sino que además puso en duda la profesión de la escritora.

Alex Caniggia ataca a Viviana Canosa

"Terminaste siendo una tilinga más del poder mugrienta piojosa. Hacenos el favor agarrá una pala y enterrate en una fosa", fueron las palabras de quien se hace llamar "El Emperador". La falta de puntos y coma en el mensaje del joven hizo que los usuarios le cuestionen: "Que decís Alex, no se entiende", fue uno de los comentarios disponibles en la plataforma.

Lejos de prenderse en la movida del hijo de Mariana Nannis, Viviana Canosa compartió en sus respectivas redes sociales su regreso a la radio así como también otros proyectos que protagonizó en Uruguay.