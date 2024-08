¡Eso no es un chori! Escándalo en Survivor: prometieron un choripán que no llegó y enojó a los participantes

La confusión en el aire típica de cuando aparecía Superman en escena, bien podría servir como una metáfora a lo que sucedió en el último programa de Survivor por Telefé, el reality que reedita lo que hace más de 20 años se conoció como Expedición Robinson. "¡Es un pájaro!", "¡Es un avión!?", soltaban los incrédulos testigos que veían volar al superhéroe. En esta oportunidad, una comida prometida para los participantes de la isla desierta, generó una situación similar.

"¿Panchos?", "¡No son choris!", "Choris 'made in'", fueron algunos de los reclamos que se oyeron de los jugadores del reality. Les habían prometido unos "chorizos" y el imaginario de los argentinos les jugó una mala pasada, al punto de no esperarse lo que finalmente les dieron. Si bien desde lejos no se llegó a ver lo extraño del regalo, al menos de acuerdo a los ojos del chofer de colectivos cordobés Juan Pablo Goldi, que había celebrado la ternura que significaba que se los den sobre hojas de palmera.

"Nos cagaron", fue una de las primeras reflexiones de los decepcionados jugadores. "Está crudo, hay que hacerlo", aportó otra de las jugadoras que no le hizo asco alguno a la oferta gastronómica que alcanzaron. "Están helados, chicos", agregó una tercera. "Llevémoslos para allá", finalizó otro jugador, mientras se iban con el alimento hacia la fogata.

"Todos en nuestra cabeza, cuando decís choripán, nos hacemos a la idea en la Argentina de: chorizo mariposa, un pan tipo flauta bien pulenta. Acá en Colombia se ve que tienen otro concepto: son más unas salchichas en pan de pancho", explicó Martín Collante, un empleado de farmacia de 35 años que se refirió ante las cámaras en la isla sobre la "sorpresa" que se llevaron al llegar al campamento.

Survivor llegó a Telefe para reeditar el reality que se conoció como Expedición Robinson.

"Algunos se desilusionaron porque pensaron que iba a ser como en Argentina, que es con pan francés y yo qué sé. Pero acá es otra cosa, es con un pan de pancho y una salchicha que es bastante grande", detalló, por su parte, Mauro Guarnieri, un empleado administrativo de 43 años que peca de ser muchas veces el alma de la fiesta del programa. "Yo agradezco cada cosa que nos dan, porque tengo mucha hambre. Así que no voy a desilusionarme con nada. Hoy por hoy estoy siendo agradecido con la comida y con todo lo que me pienso comer de acá en adelante", añadió.

"El pan para mí al pedo", cuestionó uno de los jugadores mientras las chicas lo calentaban en la fuente. Así fue que lo terminaron quemando y generando las quejas de algunos de sus compañeros. "Vos agarrá el tuyo, Giselle. No estés manoseando otro", eran algunas de las discusiones que se dejaban ver entre los participantes del reality.

La prueba en la que el Norte y el Sur de Survivor disputaron los choris.

"Yo me esperaba el chori de cancha", confesó Martina Musillo, al estudiante de periodismo de 19 años que va por el premio grande en el programa. "Desilusión en el grupo", sentenció por su parte Iván Chirinian, el entrenador orgánico neuquino de 29 años, que ya se hizo popular por ser el primero que quedó completamente desnudo en el juego.

"Capaz que tenía tanto entusiasmo pensando que era un choripán argentino y medio que me desilusioné un poco cuando vi que era como un pancho. Capaz que es así acá en Colombia", lamentó Baltasar López Barraza, un pilarense de 18 años que se define "emprendedor". "Todo bien. No nos pongamos en exquisitos. Pero decime salchicha parrillera, no me digas chori. Es un pancho", cuestionaron otros antes de comerlo.

"Es más una salchicha alemana", soltó Martín, como para aportar a la descripción de la comida, que fue más parecida a la confusión al ver volar a Superman en el aire que a la certeza que, para muchos y muchas, necesitan las experiencias culinarias que trascienden las fronteras nacionales y culturales.