Extorsión, amenazas y denuncias sin fundamentos: Alfa destapó la olla sobre las acusaciones de su ex Delfina Wagner

El polémico Walter "Alfa" Santiago cuestionó a su ex novia Delfina Wagner por la denuncia que, según él, nunca le llegó y habló de extorsiones e intimidaciones por parte de ella y de su nueva pareja. La joven había expuesto situaciones de violencia del ex Gran Hermano y lo había acusado por hostigamiento, amenazas y violencia simbólica.

"Cuando uno hace una denuncia tiene que tener asidero, fundamento. Porque si no mañana voy y denuncio que me amenazaste con un revólver y me robaste un auto. Y probalo. Las denuncias son con asidero, con fundamento, con testigos, no son así al boleo", cuestionó Alfa en un video que publicó en su Instagram. "Quería aclarar por acá porque no quiero dar nota en ningún canal de televisión, porque no me interesa darle ni un segundo de prensa a este tema directamente a los canales", había dicho antes.

En relación a lo que lo acusan, el ex GH aclaró que le da "vergüenza ajena" y "calor tener que salir a aclarar". Al mismo tiempo aseguró no estar notificado de nada ni él ni su letrado. "El día que me llegue la denuncia voy con mi abogado a ver qué es, en base a qué está fundamentada", señaló, mientras que pidió "que la gente deje de repetir como loro lo que escucha, porque no es tan así".

"Yo tengo mensajes de esta chica pidiéndome que le mande plata porque no tenía para comer. Mucho después de terminar la relación conmigo, ¿eh? Febrero, 12 de febrero del 2024. Y le mandé porque me dio pena, pobre. Y después se sacó una foto con su novio diciendo: 'para esto usamos tu plata: para comprar McDonald's'", develó Alfa. "A mí no me molestó en nada, ya está. Cuando se había quedado sin celular, me pidió un celular. Le regalé un iPhone que yo tenía guardado, que no lo usaba", añadió.

Delfina Wagner denunció a Alfa Walter por hostigamiento y amenazas

En relación a la orden de restricción afirmó que ni siquiera sabe dónde vive su ex. "No tengo la menor idea porque no tengo contacto, ni me interesa. Lo que sí tengo son amenazas de esta persona y de su pareja. Su pareja diciéndome: 'si no sos pillo vas a ser pollo. Te voy a ir a buscar al tigre'. Amenazas de ella: 'te voy a hacer pasar la vergüenza de tu vida. Ahora voy a ir a los canales de televisión', adelantando lo que iba a hacer para tener segundos de exposición, que no los tiene en ningún lado", remarcó.

También recordó que en enero, mientras hacía una obra de teatro en Mar del Plata, Wagner y su nueva pareja se apersonaron cuando él no los había invitado. "Cuando salí saludé a todo el mundo, como estaban ahí también, 'Hola, chau', y nada más. Ahí terminó todo el contacto. Nunca más la volví a ver", reconoció. Por otro lado, sobre las fotos que circulan en las redes de ella y su novio, rechazó la acusación de haber sido él quien las filtró. "No las puse yo, ni son mías, ni las tomé yo. Y no tengo la menor idea, pero están en las redes", indicó.