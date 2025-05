Quebrada en llanto, Luciana Elbusto terminó confesando su relación con Brancatelli: "Quizá me esté odiando"

Quebrada y angustiada por la cantidad de titulares que se escribieron en su contra, la periodista Luciana Elbusto rompió el silencio y confesó públicamente su relación con Diego Brancatelli, desatando un verdadero huracán mediático. Cansada de los rumores y las especulaciones, Elbusto decidió dar un paso al frente y contar su verdad, aunque esto significara enfrentar las consecuencias.

El escándalo comenzó a gestarse cuando se filtraron supuestas conversaciones privadas de alto contenido entre Elbusto y Brancatelli, lo que avivó los rumores de un romance secreto. En una entrevista exclusiva con Intrusos, la periodista confesó que había mantenido una charla simultánea con Brancatelli y su esposa, Cecilia Insinga, para pedir disculpas por adelantado por cualquier revuelo que sus declaraciones pudieran causar.

Luciana Elbusto

"Pido perdón desde ya si esto está afectando a alguien, pero hoy elijo cuidarme yo también", declaró Elbusto con voz temblorosa. La periodista de espectáculos explicó que había hablado con Insinga sobre las capturas de los supuestos chats comprometidos: "Cecilia me dijo que estaba convencida de que ni yo ni Diego habíamos filtrado mensajes de ese nivel, con ese contenido", añadió, refiriéndose a la confianza que Insinga tenía en ellos.

Luciana confesó que la situación la había afectado profundamente y hasta llegó a insinuar que, por cuidar a su familia, Brancatelli estaba exponiéndola de la peor manera, respecto a eso, sentenció: "Duele que no me cuiden". Y, en la misma línea, apuntó: "Me quiebro por todo esto que está pasando, me importa mucho lo que pasa del otro lado". Entre lágrimas, reconoció el cariño que siente por Diego: "Obvio que lo quiero, quizá me esté odiando y tenga que volver a pedirle perdón, pero tengo que cuidarme yo, por cuidarlo a él me estaba dejando a mí en un papel feo".

El navegador no soporta este contenido.

La confesión no solo sacudió el ámbito profesional de ambos periodistas, sino que también puso en jaque sus vidas personales y su romance, que según ella viene sosteniéndose desde hace cinco años: "Quizá esto es el cierre definitivo de una relación y no lo vea más porque está enojado conmigo", admitió Luciana, dejando entrever la posibilidad de un distanciamiento irreversible.

En un raid mediático que surgió con una entrevista con Paparazzi, Elbusto profundizó sobre su vínculo con Brancatelli: "Cuando pasás tantas horas al aire, o produciendo, es inevitable conocerse más allá de lo que se ve. Con Diego compartimos valores, miradas sobre muchas cosas, y eso te va acercando". Sin embargo, la periodista subrayó que su prioridad sigue siendo su familia y su bienestar personal.

Luciana Elbusto

"Fue una semana muy difícil, pero hoy estoy hablando acá por respeto a Paparazzi y el Grupo Atlántida. Nunca supe muy bien cómo manejarme porque lo más importante para mí es mi familia", confesó. A pesar de las críticas recibidas por su decisión de hablar públicamente, Luciana se mantuvo firme en su postura: "No soy Susana Giménez para escapar, y algunos me critican si doy o no notas. Quizás me equivoco, pero el tiempo dirá".

La revelación de Luciana Elbusto arroja un manto de verdad sobre lo que Diego Brancatelli había estado negando rotundamente. En palabras de ella, "el que esté libre de pecado, tire la primera piedra", una afirmación que deja claro que tenía la necesidad de decir la verdad a como dé lugar. Ahora, sólo el tiempo dirá cómo actuará el periodista político que ha visto trastocados sus días desde que la noticia sobre su affaire extramatrimonial tomó conocimiento público.