Facundo Arana reveló que tiene cáncer de piel: la conmovedora foto con la que confesó todo

Facundo Arana debió regresar a los controles médicos luego de haber superado hace 35 años un linfoma de Hodgkin, que es un tipo de cáncer que se forma en el sistema linfático. Ahora, a sus 52 años, el actor confesó que afronta un nuevo problema de salud identificado como cáncer de piel por el debe asistir al hospital para "sacar lesiones". Por eso mismo, hizo un pedido en general de prevención, para que todos puedan detectar una enfermedad a tiempo como pudo hacerlo él.

Alejado momentáneamente de la actuación, Arana confesó cómo pasa sus días. Es que, hace un tiempo, debe asistir al Hospital para realizarse chequeos y "sacarse lesiones en su piel" que se le generan producto al cáncer de piel que se encuentra transitando.

Facundo Arana reconoció que posee cáncer de piel.

La noticia se dio a conocer a través de sus redes sociales oficiales comentando el duro momento que le toca atravesar. En ese mismo posteo, agradeció a los médicos que lo atienden y aseguró que los chequeos los hace en su casa y que consideró haber detectado la enfermedad en un "estadío temprano".

"La mejor forma de la medicina es la prevención. Cuiden la exposición al Sol... Cada tanto tengo que ir a sacar lesiones en mi piel, carcinomas en estadío temprano... Hoy sacamos otro... Todo salió perfecto", comenzó diciendo en aquel posteo en donde se ve su mano, pulgar hacia arriba, dentro del Sanatorio de Los Arcos.

Facundo Arana confirmó mediante un posteo, que posee cáncer de piel.

En esa misma línea, Facundo comentó cómo es el proceso para que la enfermedad no pase a mayores y pueda sacarse las lesiones sin dañar de manera agresiva el cuerpo ni teniendo que someterse a tratamientos oncológicos más fuertes.

"Me los voy encontrando chequeándome en casa y sin volverme loco. Y los señalo... Los médicos son muy felices cuando encuentran que lo que iba a venir, lo agarran temprano porque te ocupaste", y sumó una frase que le repitieron sus médicos: "Si llegamos a un diagnóstico a tiempo puede ser un trámite y es una fiesta. Si llegamos tarde, es una pesadilla".

Facundo Arana y María Susini

Por último, agradeció a todos los profesionales de salud que se encargan de atenderlo, así como también a los de "todo el mundo" y a su esposa, María Susini por acompañarlo. "Gracias a mi Compa... Gracias Dra. Juliana Martínez del Sel, Gracias Dr. Bernaudo y sus equipos maravillosos... Gracias Hospital de Clínicas, Gracias Sanatorio de Los Arcos. Gracias a mí Adorada Amiga y Dra. Liliana Aslanián. Gracias a todo el Personal de Salud del Mundo!".

Arana, su pasado y la superación del cáncer

En el año 1989, cuando el actor tenía 17 años, debió pasar por un tratamiento similar pero con una cura más agresiva que la que lleva a cabo hoy en día.

En su momento, Arana contó cómo era el tratamiento que estaba realizando y que se atendía en la Clínica Fundaleu y en el Centro de Hematología Pavlovsky, donde sentía que lo trataban como un "hijo", por lo que todo se le hizo mucho más llevadero.

Facundo Arana atravesó otro cáncer a sus 17 años.

"Tuve un linfoma de Hodgkin combinado. Lo que pasa es que a mí me fue muy bien con el tratamiento. Mi cuerpo respondió bien, mi vieja me llevó volando al médico. Yo vivía en la ciudad de Buenos Aires, entonces estaba muy cerca de Fundaleu. Y el doctor Santiago Pavlovsky me atendió, como a todos, como si fuera su propio hijo. Me atendieron médicos absolutamente maravillosos", había relatado en el programa ¿Quién quiere ser millonario?, conducido por Santiago Del Moro.

Además, en su momento agradeció haber pasado él por esa situación y que no le haya tocado a un ser querido porque hubiese sido peor: "Siempre digo que yo fui el gran ganador al tener el linfoma. Porque yo tengo tres hermanas mujeres, tengo a mi vieja, tenía a mi viejo en esa época. Mis amigos, mi gente. Y yo no sé si hubiera podido sobrevivir a que me dijeran que mi hermana tenía un linfoma. Me hubiera muerto".

Facundo Arana agregó en aquel momento: "Si me preguntabas a mí en ese momento y ahora : 'Che, ¿Qué preferís? ¿Qué lo tenga una persona que vos amás o lo querés tener vos?' Yo me llevo el mundo por delante. Pero me hubiera muerto si me decían que mi vieja lo tenía. Entonces, eso es ser el gran ganador: cuando te toca a vos".