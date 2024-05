"Los miserables de Hoppe y El Chato": Marixa Balli se vengó Tinelli y tildó a la producción del Bailando de "grasas"

La última edición del Bailando que salió por primera vez por América TV el último año, dejó en su haber un sinfín de problemas, sobre todo en lo económico, donde el formato llegó a perder millones de pesos. En el marco de que el gerente de Programación de la señal, Marcelo Tinelli, suena para salir pronto de su cargo, la vedette Marixa Balli, contraatacó ante tanto ninguneo recibido por el histórico conductor.

"El día que estuve en el Bailando que subí al streaming, que te decían con los sponsors 'tal empresa te regala este anillo, te lo daban y te sacaban todo al instante", reveló la actual panelista de LAM, al aire del programa de chimentos. "Mucha marca, mucho sponsor, me sacaron el anillo. Pedí el vasito brilloso y nunca me lo dieron. El vasito estaba bueno. Lo tenía Coti (Romero). Se lo daban ellos", añadió en su protesta.

El conductor Ángel de Brito no dudó en tirarle más leña al fuego y lanzó: "Y esos miserables de Hoppe, Prada, ¿no te dieron nada?". La referencia es por Pablo "El Chato" Prada y Federico Hoppe, dos socios y productores históricos de Tinelli, que se encuentran en plena disgregación en su sociedad teatral, y con rumores que exponen una ruptura aún mayor. "Te dicen 'sí, sí'. Pero son grasas como pocos", lamentó Balli para finalizar.

El balance económico del Bailando que realizó la productora de Tinelli LaFlía es más que negativo. Mientras que para salir empatado con los gastos tenía que hacer 19 millones de pesos diarios, lo recaudaba con suerte llegaba a 6, lo que equivalía a un pasivo diario de 13 palos. Una realidad que fue la que más dinamizó la salida próxima de "El Cabezón" del aire de América TV.

Fátima Florez junto a Marcelo Tinelli haciendo una imitación de Marixa Balli, con la bailarina presente.

Las críticas de Balli bien podrían ser recibidas como una venganza de su último paso por el certamen de baile, en donde Fátima Florez la imitó de una forma irrespetuosa que no le gustó para nada. "La verdad no lo disfruté. No me sentí cómoda. Una pena", había escrito Marixa junto a una imagen de ella con el conductor horas después del show. "Cuando salió Fátima yo ya estaba entregada así que dije 'bueno, basta, que esto termine, me quiero ir. Y en un momento casi me voy porque estaba tan cerca de la salida, casi en la puerta, pero bueno, nada, soy demasiado respetuosa, lo dejé pasar, pero esto... ¡no se repite más!", aseguró.

"Primero teníamos el tema que yo me tenía que adaptar un poco con la ropa para que Fátima pueda estar cómoda, pueda hacer sus cosas, entonces dije: 'un catsuit me parece genial'", recordó Balli. "No me gusta, la verdad es que yo me hubiese ido en el primer momento, encima después me sientan ahí, me quería morir, viste cuando por dentro vos decís ¡pero que me trague la tierra! ¿qué hice? que me pasó cerebralmente para venir a este programa. Fui, busqué los enteritos, el mío era en S, el de Fátima era M. Cuando llego me dieron el M a mí y S a Fátima", agregó.

"Me sentí como un muñeco que utilizaron. Hubieran puesto un mural mío, y listo", remató al final. Marixa también sufrió por duplicado esta situación, en el sentido de la relación afectiva que la unificó con Marcelo y que él desmintió. "Yo no me acuerdo de mi historia, tendría que rebobinar. Y no es que finja demencia, tengo demencia. ¿Cuándo salí con Marixa? Le mandamos un beso, yo la quiero, fue bailarina del programa", lanzó el conductor

"Habla más de él toda esta situación que pasó ayer, que de mí ¿Para qué me invita o para qué me pone en una situación incómoda? Porque si vos querés mucho a alguien, lo tratás de otra manera", cuestionó Marixa. "Me encanta que diga que soy hipnótica, me encanta que diga muchísimas cosas, pero me parece que cuando estoy en vivo frente a frente, él se pone en una postura y en una situación que no pasa cuando él habla con chicas como que hace como un acting, que es ficción", sumó.

"Si él no se acuerda y no tiene memoria, yo, a pesar de las cosas que he pasado, cosas maravillosas y cosas muy trágicas, cuando lo recuerdo a él, cuando pienso en él, siempre es con felicidad, y eso no lo voy a borrar. Fui muy feliz", aseguró sobre su relación amorosa. "No puedo dar muchas explicaciones porque lo sigo cuidando, porque soy una tonta y una dama. Mientras él me minimiza, yo lo cuido. Él maneja muy bien la ficción, pero no puede manejar bien la realidad conmigo", remató.