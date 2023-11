Fátima Flórez imitó a Milei y Baby Etchecopar la liquidó: "No creo que dure mucho"

El domingo 19 de noviembre Javier Milei pasó rápidamente de ser un economista excéntrico que gritoneaba ideas en el prime time sobre cerrar el Banco Central a presidir la Nación Argentina tras haber conseguido el 55,7% de los votos, porcentaje confirmado por la Dirección Nacional Electoral (DINE).

El libertario llegó al poder en base al discurso de un cambio profundo, rotundo y extremo contra la "casta", palabra con la que definió a la dirigencia política peronista. Sin embargo, una vez llegado al poder Milei tranzó con la casta cambiemita.

Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza

El contexto político trae consigo un cambio de rostros inesperados: de ver a Alberto Fernández y a su primera dama Fabiola Yáñez, las pantallas se vieron saturadas con la cara de la nueva primera dama... Fátima Flórez, quien, al parecer, no puede despegarse de su faceta de imitadora.

Esta actitud la dejó plasmada en el discurso de cierre del día de las votaciones; aquel domingo a la noche la pulposa rubia no podía quedarse quieta, no dejaba de saludar, guiñar los ojos, hacer gestos con las manos mientras su novio daba el discurso político más importante de su novicia gestión.

Fátima Flórez junto a Javier Milei

Pero lo que más llamó la atención es que imitó al mismísimo Milei: dijo una parte de su discurso tal cual lo repetía su pareja. Ella divertidísima imitándolo, no notaba la mirada de fuego que le lanzaba Karina Milei.

En pocos segundos, Fátima finalmente se dio cuenta de la situación y al ver como la observaba su cuñada, cambió rotundamente su actitud: su sonrisa se convirtió en un gesto agrio y repentinamente paró con la perorata que llevaba adelante.

Baby Etchecopar: el crítico menos pensado

Argentina lleva menos de 48 con Milei de presidente y las polémicas no paran. El que defenestró a Fátima fue el periodista Baby Etchecopar ."A mí me parecía... Digo: '¡Qué feo, ya arrancamos con esto!'. Estaba Milei dando un discurso y ella haciendo señas al público. Digo, no es tuyo el público", opinó Baby que semanas atrás había llamado a votar a Sergio Massa y en cuestión de días, le dio su voto de confianza al libertario.

Baby Etchecopar

Sobre la paupérrima actuación de Flórez acotó: "No creo que dure mucho, pero el público que te banca en el teatro, está bien, pero ahí el momento era de Milei, no es tuyo. Te tenés que quedar con las manitos así. Tiesa".

Además opinó sobre la gestión que eligieron los argentinos para los próximos cuatro años: "Milei está solo. Es él, la hermana y tres más. Le acercó la estructura Macri. A mí ahora no me preocupa nada porque tiene una estructura política atrás. Es un gobierno de (Mauricio) Macri".

Karina Milei

A pesar de sus críticas y de la poca fe que le tiene depositada en el nuevo presidente electo, en su cuenta de X, el periodista expresó: "Hay un nuevo presidente, hay alegría, y hay festejos. Mañana feriado, el martes la realidad de un país que han dejado devastado, destruido, saqueado, endeudado, inundado, quemado, y de rodillas. Todos juntos sin banderías apoyando al presidente Javier Milei. ¡Viva la patria!".

Florez: la primera dama más bizarra

Fuera del papelón que se inició con denodada actitud actoral y terminó con una fuerte mirada de Karina Milei, se espera que Florez cumpla su rol como primera dama con una sola certeza: será discordante.

Consultada sobre su papel expresó: "Creo que se pueden combinar las dos cosas de forma perfecta. Estoy preparando la temporada de verano para desembarcar en Mar del Plata y hace los dos meses a full con un mega show espectacular".

Fátima Florez

Y sobre las tareas de las que se ocupa tradicionalmente una primera dama dijo: "Siempre hice labores sociales y de caridad porque me hace bien al alma, me llena el corazón, lo disfruto, y lo haré más porque me encanta, lo siento y lo vivo. Es un placer para mí realizar esa tarea de hacer el bien".

Sobre lo que no dio muchos detalles es sobre si se mudará o no a la Quinta de Olivos: "Bueno, yo soy de Olivos", dijo entre carcajadas nerviosas y siguió: "Sería volver a mis pagos. Por supuesto que sí. Voy a acompañar a Javier, es un hombre al que amo" y para terminar confirmó: "Me atravesó y tenemos una conexión muy fuerte, espiritual y física".