Massa no se toma licencia y hará la transición: las exigencias de Milei antes de la reunión con Alberto

Luego de que en las primeras horas tras la victoria en el ballotage del candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, corriera el rumor acerca que su rival de Unión por la Patria (UP) y ministro de Economía, Sergio Massa, había pedido licencia en su cargo, y que la transición en su cartera iba a estar a cargo de los cuadros técnicos, ahora se confirmó que se mantendrá en su cargo hasta el 10 de diciembre.

Lo cierto es que, más allá de que quedaron en offside por agitar una supuesta cobardía de mal perdedor de Massa, el pedido de que no continúe al frente de la cartera económica llegó al oficialismo por parte de LLA. Según esta versión extraoficial, el mismísimo Milei le habría pedido al funcionario su salida y también que avanzara con una devaluación del dólar oficial, para acercarlo más al blue, o incluso superarlo ampliamente. De esa manera, se licuarían los salarios de todos los trabajadores.

Ante esta solicitud fue que el tigrense tomó la determinación de tomarse una licencia para escapara a las exigencias del libertario, fundamentalmente por la devaluación exigida. Ante este panorama, fue que en las últimas horas confirmaron de forma oficial que, finalmente, se quedará en su cargo hasta el final del gobierno de Alberto Fernández y que dejará la devaluación en manos del futuro gobierno. Por todo este panorama, la reunión entre Milei y Fernández en la Quinta de Olivos se retrasa durante la jornada del lunes.

Lo cierto es que el descalabro económico que se avizora en el horizonte tuvo un día de tregua por el feriado bancario. En la jornada Massa y su equipo aprovecharon para dedicarse de lleno a la transición con los técnicos de Milei. Los principales ejes fueron el dólar oficial y la deuda en pesos del país, aunque también los precios congelados por acuerdos en el sector de los combustibles y las tarifas, también estuvieron sobre la mesa.

Durante las últimas horas del domingo, la agencia Noticias Argentinas había confirmado el pedido de licencia de Massa. Según la versión, los encargados del traspaso de mando en el Ministerio de Economía al nuevo gobierno serían el actual secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce. Dos de las personas que fueron parte de la reunión del equipo económico, como también lo hicieron Lisandro Cleri del BCRA, Guillermo Michel de Aduana, Marco Lavagna de Indec y Matías Tombolini de la Secretaría de Comercio, entre otros.

También fue parte del encuentro el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, uno de los que salió a frenar las fuentes que afirmaron deserciones en la cartera de la cual es parte. "Ante versiones que observo han empezado a circular, sólo dos aclaraciones: no he renunciado ni voy a renunciar a mi cargo de Secretario de Política Económica, no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre", aseguró.

Por otro lado, Milei habló ante Radio La Red respecto a la transición, negó aumentos de tarifas en los próximos meses, los cuales no se darán "hasta que mejoren los salarios", y definió como "caído" al acuerdo económico de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI).