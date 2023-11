"Chupala, vieja forra": el exabrupto de Alfa de Gran Hermano con una seguidora en sus redes sociales

Al igual que más del 55 por ciento de la población argentina que se levantó esperanzada luego de que Javier Milei venciera a Sergio Massa en el ballotage, el ex integrante de Gran Hermano Walter "Alfa" Santiago, se mostró exultante luego de que su candidato se impusiera.

Vivos de redes sociales, publicaciones, memes y reflexiones de todo tipo, pudieron verse a partir de esto en sus redes sociales. Aunque en el fuero íntimo, también quedó muy enfrentado con quienes temen que el líder de extrema derecha se lleve puesto los derechos de los trabajadores en su mandato.

El enojo de Alfa con LAM tras la exposición de sus insultos a una seguidora

Esto se evidenció a partir de la viralización de un audio que le envió a una de sus detractoras en Instagram, el cual fue compartido por la cuenta del Ejército de LAM. Aparentemente, con esta persona había cierta enemistad, ya que le había contestado con la palabra "ordinario" a dos historias subidas por el panelista de Polémica en el Bar.

"Chupala, vieja forra. La concha de tu madre. Te borro a vos también, boluda. Metete en tu vida, pedazo de pelotuda", lanzó Alfa en un audio dirigido a su seguidora crítica. La captura del momento fue difundida y viralizada por ella misma, para exponer la brutalidad con la que se comportó el influencer.

No es la primera vez que Santiago tiene este tipo de reacciones. Inclusive, en la casa más famosa del país tuvo muchos momentos en los que se destacó por ser agresivo y confrontador, al igual que su candidato favorito para las últimas elecciones. Al mismo tiempo, tampoco le gustó la exposición que se hizo de su reacción y protestó al respecto.

"¿Por qué no subís los mensajes que ella me envió? Candado de las puteadas gratuitas...", fue una de las frases que tiró en el viral de LAM. "Estoy recontra repodrido de los imbéciles que me insultan y putean detrás de un celular...", expresó más adelante, enojado y justificándose.

La respuesta negacionista de Alfa de Gran Hermano a Juan Grabois.

Por otro lado, las polémicas de Alfa no dan descanso. También estuvo discutiendo en sus redes sociales respecto a la emblemática cifra de 30 mil desaparecidos que dejó la última dictadura militar. En esta oportunidad le contestó un tuit al dirigente social y político Juan Grabois, quien había escrito: "Son 30 mil, pedazo de gil". Esto pasó a principios de octubre, cuando se dio el primero de los debates presidenciales de 2023.

"No son 30.000 ni en pedo, pedazo de gil", respondió, envalentonado por el triunfo de Milei y enquistado en el perfil negacionista por el que se lo conoce. La Justicia argentina ya demostró en sucesivos juicios la existencia de un plan sistemático de exterminio que se llevó adelante entre 1976 y 1983. Al secuestro de bebés, torturas, violaciones, fusilamientos y demás aberraciones, no se le puede contestar con una cifra.