"Flor de la Verde"; "conchud..." y "envidiosa": la feroz guerra entre De Brito y Florencia de la Ve

En octubre del 2023 Florencia de la Ve y Ángel de Brito decidieron desconocerse como nunca antes y comenzar con una guerra que cinco meses después sigue más vigente que nunca. Ambos son conductores en América TV, señal que viene siendo azotada por una profunda crisis económica, y pasaron de ser compañeros, colegas y amigos, a no poder cruzarse ni relacionarse por una mísera chicana que abrió un sinfín de discordias.

Ángel de Brito se defendió ante los dichos de Florencia de la V.

Todo comenzó porque en aquella época, Susana Giménez había anunciado que volvería a los escenarios a través de Piel de Judás y con semejante noticia, ambos conductores se prepararon para entrevistarla para el mismo canal, pero cada uno para sus respectivos programas. Todo salió a la perfección, tanto que la diva dialogó con los dos, pero en ese mismo momento, Flor de la Ve decidió tirarle tierra a LAM con un comentario totalmente innecesario y desafortunado.

Después de las notas y de que Susana haya salido por la pantalla de Intrusos y de LAM, la conductora esperó el momento justo y lanzó que la entrevista de la diva con Ángel había sido grabada por lo que no tenía tanta validez como la que hizo ella. En ese entonces, no tenía ningún tipo de sentido ver quién la hacía primero porque al fin y al cabo los dos la iban a tener, pero se ve que un rencor que tenía guardado De la Ve hizo que saltaran las chispas enseguida.

No contenta con aquel comentario, Florencia volvió a retrucar contra De Brito señalándolo por haber dejado grabado el final de LAM, ya que por aquel entonces el conductor debía llegar a tiempo para ser jurado del Bailando, y teniendo en cuenta aquello decidió diferenciarse de una manera brutal para seguir generando capítulos en la pelea: "Yo les voy a decir una cosa... Intrusos es siempre en vivo, eh. Ojo, eh. Siempre: lunes, viernes... Porque América ¿qué es? Siempre en vivo y siempre con vos".

Florencia de la V en el estudio de Intrusos.

Fiel a su estilo, De Brito no se las dejó pasar y le respondió primero en su red social Twitter -ahora X- y luego la chicaneó en vivo a través de su programa. "Sí, porque no depende del conductor de paso. Intrusos es una marca del canal", aseguró dando a entender el por qué su nota fue grabada y no en vivo. Y para liquidarla, subrayó: "Lo que más levantaron de Intrusos fue Flor hablando de LAM. Nadie levantó la nota pedorra que le hizo ella a Susana".

Después de aquella respuesta en vivo y en directo, el conductor comenzó a publicar chats en su perfil de Twitter sobre usuarios que le mandaban capturas de Flor de la V maltratando o insultando a diversas personas a través de sus redes. Uno de ellos mostraba a la actual conductora de Instrusos respondiendo "Anda a lavarte el culo!! Pelotuda", en una publicación de Instagram.

Las espumas no bajaron después de aquel enfrentamiento a pesar de que pasaron casi cinco meses y en las últimas horas, se reavivó la mecha a través de una entrevista que le realizó la ex participante del Bailando a Beto Casella, uno de los máximos enemigos de De Brito, en donde aprovechó para deslizar diversas indirectas hacia LAM y su conductor.

Florencia de la V se mostró en contra de LAM.

Lejos de pasar desapercibido, a la noche la producción de LAM realizó un compilado de todos los comentarios que hizo De la Ve junto a Casella, reflexiones que tuvieron ambos y diversas indirectas -muy directas- que apuntaban contra el histórico jurado del Bailando, como para que no quede todo centrado en la nada.

Luego de ver ese video, Ángel disparó contra la conductora, mencionándola como "Flor de la Verde", y hasta remarcó que cuando no tenía trabajo o dónde caer parada fue parte de LAM siendo una angelita más, pero una vez que eso la hizo repuntar, siguió con su camino y comenzó a tirarle tierra sin parar al programa del cual fue parte.

"La que es amorosa con nosotros es Flor de la Verde. Siempre con LAM. Tiene un gran recuerdo de nosotros. Fue Angelita. Cuando estaba muerta vino de Angelita y la pasamos genial todo un año trabajando acá. Excelente. Puntual, remadora. Iba a todos los eventos. Pero bueno, ya terminó", disparó.

Ángel de Brito contraatacó por sus dichos a Florencia de la V.

A la par de él, se le sumaron otras dos panelistas que no pasaron desapercibidas sus malas opiniones acerca de ella. Una de ellas fue Yanina Latorre, que con su feroz lengua dijo sin ningún filtro que, lo que hace de hablar así sobre LAM y sobre Ángel "es de conchud...", porque no tiene otra explicación para seguir encendiendo una guerra que ya podría haber terminado y más sabiendo que ambos ocupan un lugar en el mismo canal.

Por su parte, Marixa Balli también desarrolló su opinión, dejando en claro que Flor de la V debería agradecer el puesto que tiene y no dejarse consumir contra sus colegas. "No, no. Eso no se hace. Es de totalmente directo hacia LAM. O sea, cada uno tiene que estar en el lugar que está y disfrutar el momento. Tiene que estar agradecida de lo que le está pasando".

A decir verdad, durante el fin de semana de la V no hizo hincapié para nada en lo sucedido a través de sus redes sociales, pero es toda una incógnita saber si el lunes por la tarde cuando comience Intrusos aprovechará, como lo hizo las últimas veces, para contestarle o lanzar nuevas indirectas que caigan justo en el estudio que queda al lado del de ella.