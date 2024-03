Messi, el desnudo de Cena y el cruce de Schwarzenegger y DeVito con Batman: lo que dejaron los Oscar

La 96° entrega de los premios Oscar encontró en Oppenheimer a su gran ganadora, con siete estatuillas y en particular la de Mejor Película. Aunque no todo es cine y competencia en los galardones que ofrece la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, ya que las perlitas que se vieron en el Dolby Theatre de Hollywood de Los Ángeles, California, también se llevaron la mirada curiosa de millones de espectadores alrededor del planeta.

En ese sentido, uno de los cruces más divertidos y nostálgicos -al menos para quienes ya peinan sus primeras canas- fue el que protagonizaron Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito, cuando subieron a entregar en conjunto una estatuilla. Si bien ambos estuvieron al frente de la película Gemelos de 1988 y un poco la razón de juntarlos fue ese film con más de 35 años estrenado, también encontraron otro punto en común para hacer humor y generar risas.

Jimmy Kimmel fue el presentador de la 96° entrega de los premios Oscar.

"Estamos acá presentando el premio por una razón muy obvia", detalló DeVito, quien enseguida fue apoyado por su colega, quien afirmó: "Los dos tratamos de matar a Batman". Es que Danny hizo de "El Pingüino" en Batman Regresa de 1992, mientras que Arnold interpretó al Sr. Frío en Batman y Robin, en 1997.

La ironía sobre estos roles continuó arriba del escenario. "¿Cómo te venció?", el ex Taxi. "Usó mi única debilidad en mi contra: amor", reveló el ex gobernador de California. "A mí me tiró por la ventana", contestó su compañero.

Si bien cuando a Schwarzenegger le tocó hacer el papel, el murciélago era interpretado por George Clooney, la Academia aprovechó la presencia de Michael Keaton, el Batman que peleó con "El Pingüino", y lo hizo parte del sketch. "Odio al maldito, ahí está", lo señaló DeVito. Allí fue que las cámaras lo tomaron, mientras que el protagonista con total control los miraba.

"¡Tenés mucho valor para mostrar tu cara acá!", le reclamó el humorista, sólo para que Keaton haga una seña como invitándolos a que lo vengan a buscar. La broma terminó con la promesa de que iban a verse después de que termine el evento, en la gala donde se junta la crème de la crème de Hollywood.

Otro de los eventos que llamó muchísimo la atención a los espectadores, según las redes sociales, fue la presencia de "Messi". Ojo que la referencia no es al futbolista que la rompe en en el Inter de Miami. Ese nombre también tiene uno de los protagonistas de la película Anatomía de una caída. Aunque lejos de ser un humano, se trata de un perro border collie, quien estuvo en la entrega de los premios finalmente, luego de ser puesta en duda su participación.

"Messi", el perro de Anatomía de una Caída, en la 96° entrega de los premios Oscar.

Para evitar el estrés que podría llegar a tener sobre él, las tomas en donde se lo vio sentado y hasta aplaudiendo, fueron filmadas con poca gente presente. Al mismo tiempo, la polémica respecto a su presencia también estuvo instalada por parte de algunos de los estudios cinematográficos que peleaban por el premio más importante de la noche. Las versiones que salieron a la luz expusieron que la presencia del can le daba más chances de hacerse con la Mejor Película, algo que finalmente no sucedió.

El desnudo del actor John Cena, fue probablemente el momento más divertido de la entrega. "¿Se podrían imaginar si un hombre desnudo corriera por el escenario hoy? ¿No creen que sería loquísimo?", le preguntó a la audiencia el presentador Jimmy Kimmel, justo antes de que el artista de lucha libre le chistara para llamarlo.

El conductor Jimmy Kimmel y el actor John Cena en la 96° entrega de los Oscar.

Allí hubo un intercambio en el cual el conductor le reclamaba que tenía que cruzar corriendo el escenario, mientras que Cena se mostraba arrepentido de haber accedido a hacerlo. "Peleás desnudo", le recordaba Kimmel. Así fue que el actor finalmente cruzó el escenario con un sobre tapándole la entrepierna. No era casualidad que el galardón sea el de Mejor Vestuario.

Uno de los momentos más emotivos de la gala probablemente fue cuando Robert Downey Jr. subió a recibir el Oscar a Mejor Actor de Reparto, por su rol en Oppenheimer. "Necesitaba este trabajo, Chris lo sabía y me rodeó del mejor elenco posible", reconoció en un claro agradecimiento a Christopher Nolan, por haberlo elegido para interpretar a Lewis Strauss.

Robert Downey Jr. celebrando tras llevarse la estatuilla a Mejor Actor de Reparto en los Oscar.

Si bien en el medio agradeció a su pareja Susan Levin, a quien definió de forma irónica como su "veterinaria", en relación a la realidad animal que tuvo durante toda su vida, lo más importante lo dijo con las primeras palabras que emitió sobre el escenario: "Quiero agradecerle a mi terrible infancia y a la Academia, en ese orden".

Las anécdotas de la niñez del actor son variadas, pero como para ejemplificar con una, su padre le convidó marihuana por primera vez a los seis años y esa costumbre se transformó en parte del lazo que tuvieron.

La escena de la noche en cuanto a espectáculo se la robó el show musical que ofreció Ryan Gosling, cuando cantó I'm just Ken de la película Barbie, acompañado nada más y nada menos que por Slash, el famoso ex guitarrista de los Gun's and Roses., quien se robó todos los aplausos de la audiencia, emocionados por ver a semejante figura sobre el escenario.

La coreografía que lo acompañó en el escenario no se quedó atrás y le aportó al momento mucha calidez y profesionalismo, y tuvo su punto alto antes de que el reconocidísimo músico tocara el solo de guitarra de la canción, con el estilo agónico que lo caracterizó siempre y haciendo que el instrumento con el que brilló durante tantos años simulara un llanto.