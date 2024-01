Flor Vigna hace temblar a Nico Occhiato y Flor Jazmín: lanzará la canción más polémica del año

El 2024 arrancó con una de las noticias más explosivas. Un nuevo romance en puerta que, en el mundo de los fanáticos del streaming, esperaban con ansias: Flor Jazmín y Nicolás Occhiato. "¡Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en la vida!", dijo el conductor. Ella, con lágrimas en los ojos le contestó: "Sí, son esas cosas que uno elige pero pasan y te haces cargo así que eso: sí, estamos juntos".

En el momento en que se blanqueó la relación, el primer disparador fue qué pensaría Flor Vigna sobre todo esto. Y claro, es que ella misma fue la que los presentó a ambos en su momento, cuando la ahora cantante y el conductor se encontraban en una relación. En fin, un trío amoroso que comenzó como una amistad y ahora se volvió todo lo contrario.

Flor Jazmín y Nicolás Occhiato blanquearon su relación con un apasionado beso.

Durante los últimos meses del 2023, el shippeo "Occhiamín" tomó cada vez más contundencia por parte de la audiencia y por ellos mismos que alimentaban aquellos rumores en base a sus salidas y coincidencias, pero a la vez, ninguno admitía lo que pasaba... ¡Hasta definían que eran grandes amigos y compañeros de trabajo! Sin embargo, como todo en la vida, la mentira tiene patas cortas y no tardaron mucho en revelar su mayor secreto. Triunfó el amor.

Por un lado, triunfó el amor y por el otro... se rompió una amistad. Es que, a decir verdad, Vigna y Jazmín eran amigas y en cuanto la ahora jurado del Bailando por un Sueño comenzó a sospechar de que había una cierta química y miradas intimidantes entre ambos, decidió correrse a un lado porque con justa razón, aquella situación no le sentía cómoda.

Flor Vigna, Flor Jazmín y Nicolás Occhiato en el Bailando.

"La venganza es un plato que se sirve frío", es un dicho muy conocido y que ahora más que nunca, lo puso en práctica la ex participante de "Combate". ¿Cómo? Nada más ni nada menos que a través de su reciente carrera como cantante solista. Es que, según reveló Ángel De Brito, el martes por la noche se estrenará "PicaFlor", su nuevo single dedicado a la actual pareja de Luzu.

En la pista del Bailando, le pidieron a Vigna si podía revelar alguna de las frases que compuso para su canción y cantó sin dar explicaciones sobre lo que trataba: "Sos un picaflor. Te gusta jugar a las flores, caritas de muchos colores. Un nene que hace que llores, por eso me gustan mayores... Un nene que hace que llores".

No hace falta entender demasiado. Un picaflor, teniendo en cuenta que ella que es su ex lleva ese nombre y su actual también, y la frase "por eso me gustan mayores", remata todo tipo de dudas y hace crecer aún más su relación con Luciano Castro. Ahora, la pregunta es... ¿Cómo tomarán su ex amiga y su ex novio esta indirecta?

Hace pocos días, Damasia Ochoa (que está reemplazando temporalmente a Yanina Latorre en LAM) aseguró que Vigna no tenía celos de esta nueva pareja, sino que sus sentimientos iban mucho más allá: "No estaba celosa, sintió traición porque eran amigas. De hecho, Flor fue la que se la presentó a Nico", detalló.

Flor Vigna y Nicolás Occhiato en pareja.

Ochoa lo explicó clarito tirando bomba tras bomba: "Flor Vigna conoció a Flor Jazmín por las redes, empiezan a hacer trabajos, la rompen. Se la presenta a Nico Occhiato y, tiempo después, cuando lo convocan para el Bailando, él la llama a ella" y siguió: "Flor sintió cierta traición porque fue como decirle 'sos mi amiga, nos viste que estábamos juntos y empieza a surgir esta historia'".

De igual manera, Vigna aprovechó el momento en el cual se le acercaron en la pista del Bailando a consultarle, y se desligó de todo lo que se dijo sobre ella, manifestando que es una "pareja muy linda". A pesar de todo, "PicaFlor" se lanzará el martes y ahí mismo se verá si realmente sus declaraciones fueron reales y sobre todo leales con sus pensamientos y emociones.

"Para mí, era obvio desde que bailaban acá, desde el día uno. Yo lo dije en su momento, pero creo que es una pareja muy linda y que van a ir creciendo en el amor todo el tiempo", contó Flor en una nota que dio a LAM, referencia a la época que Nico participaba del Bailando con la bailarina, mientras seguían de novios.

En cuanto a los rumores que corrían por aquel entonces y que Vigna había visibilizado en su momento, expresó: "Y ahora ya no lo siento tanto, pero lo puedo entender. Es como que también somos muy parecidas con Flor y fuimos amigas. No es que pasó algo malo entre nosotras para que dejemos de serlo, fue simplemente la vida".

Flor Vigna teñida de color colorado.

Más allá de todo lo que se dijo, de PicaFlor y la "traición" con la que se la menciona a Flor Jazmín, desde Luzu lo tomaron con total calma y hasta se rieron cuando se enteraron del nuevo single que lanzará en las próximas horas Flor Vigna. Es que en pleno programa, Santiago Talledo hizo una edición cómica que dejó desde risas hasta caras cómplices por lo que estaba sucediendo.

"Tengo un tema para Occhiamín", leyó Nico en plena programa, mientras por la ventana se lo veía a Talledo con aquel cartel predispuesto a pasar al estudio y comenzar con su personaje. "No puedo cantar temas que no sean míos. En Gran Hermano estuvieron cantando temas míos. Y es el que te compuse a vos (Nico). Y tengo otra canción, la que le hice a Flor Jazmín", expresó el ex actor de Patito Feo, imitando al "tanguero Miguelito".

Sin vergüenza alguna, con una sonrisa totalmente pícara que dejó a todos sorprendidos, confesó: "El tema que le hice a usted hablaba de la flor y del picaflor. Ese lo hice yo, lo hice yo primero. Aviso porque estuve viendo cosas y mi abogado está haciendo denuncia por plagio. Me lo pasó el ejército de LAM. Mi abogado es Gustavo Conti".

Acto seguido, la conversación finalizó con una risa cómplice entre todos, aunque no explayó de más para no seguir embarrando la relación entre las Flores y Occhiato, más de lo que ya está.