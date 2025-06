Florencia Peña salió a bancar a Marley tras el polémico "chiste" en Luzu: "Estamos debatiendo pelotudeces"

Florencia Peña decidió no quedarse callada. Tras la polémica que estalló en redes por un chiste que hizo junto a Marley durante una participación en el programa de Nico Occhiato en Luzu TV, la actriz habló con claridad, defendió su humor, bancó a su amigo y cargó contra lo que considera una ola de indignación "hipócrita y absurda". El episodio que encendió la mecha fue una frase aparentemente inocente de Marley mientras tenía en brazos a su hija Milenka. "Tengo una toalla para limpiarle la leche", dijo en el estudio. La frase, que provocó risas inmediatas —incluso la de Florencia—, se viralizó rápidamente en X (ex Twitter).

Resulta que los usuarios la interpretaron como una insinuación inapropiada e, incluso, el periodista Nacho Rodríguez llegó a firmar que el conductor de Telefe llegó a decirle a su histórica amiga que era la suya. "Recién veo este video espantoso de Marley... Si le leen los labios dice ´LA MÍA´. Después dicen que ´lo hateas´ pero las barbaridades las dice él solo. Invitada a Intrusos, Peña respondió con su estilo frontal: "Mi mejor venganza es subirme al escenario. A esta altura me la banco. Es un momento complejo para el humor, pero nos podemos reír de nosotros mismos y con Marley nos reímos de nosotros. Se entiende por dónde va nuestro humor".

La actriz, que afirmó que con ella "todo tiene que ver" con su "ideología", no sólo reivindicó su derecho al humor, sino que además fue tajante al defender la integridad de su colega y amigo: "Marley no solamente demostró su inocencia, sino que no hay nada que se le pueda achacar. Hay delitos que no se zafan con una explicación y este no es el caso. Yo amo a mis amigos, pero no soy boluda: no defendería lo indefendible. He tenido amigos que he soltado". Con tono filoso, Peña también cuestionó el clima de escrutinio social y la cultura de la cancelación en redes: "El que se indigna mucho por la vida del otro es porque está muy al pedo o porque tiene los trapos sucios".

Además, afirmó que desde hace tiempo que en las redes se están "debatiendo pelotudeces". Sobre el origen del escándalo, la actriz explicó: "Marley dijo 'le tengo que limpiar la leche'. Y mi cabeza se fue a un doble sentido, pero él no dijo nada. El problema está en lo que otros quieren ver". La polémica alcanzó un punto más oscuro cuando le consultaron sobre la denuncia presentada por Viviana Canosa, que, según Florencia, la afectó profundamente. "Cuando vi que me denunciaron por trata y pedofilia, empecé a temblar. La causa se va a caer porque no hay nada. No tienen nada y les da vergüenza. Me pareció todo muy injusto. Ahora siento una persecución mucho más profunda".

A pesar del escándalo, Peña eligió seguir adelante. Con una carrera marcada por el humor irreverente y el compromiso con sus ideas, deja claro que no piensa ceder ante lo que considera una censura disfrazada de corrección moral. "Me banco lo que venga", afirmó. Y así, mientras las redes arden, ella vuelve al escenario —su lugar de refugio y trinchera— con una consigna clara: reírse también es resistir.