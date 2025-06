Iliana Calabró estalló contra Feinmann y avisó que irá a la Justicia: "¡No voy a permitir que manchen el apellido Calabró!"

Iliana Calabró no está para cuentos. La actriz, hija del recordado humorista Juan Carlos Calabró, atraviesa días de furia luego de que el periodista Eduardo Feinmann la vinculara con los fondos ilegales por los que su ex esposo, Fabián Rossi, fue condenado y detenido esta semana en la causa conocida como "la ruta del dinero K". "Durante tres años, por lo menos, Iliana Calabró vivió de esa guita sucia", lanzó sin filtro Feinmann en su programa.

Pero lo que quizás no esperaba era que Iliana no se quedara callada: anunció que irá a la Justicia para defender su nombre, su historia y, sobre todo, el apellido que representa. "Yo sé que estuvieron hablando de mi. Así que, si yo tengo que defender el honor del apellido Calabró voy a llevar a quien sea a la Justicia. ¡No me importa cómo se llame! Llámese Feinmann o quien sea", disparó en el programa A la tarde (América TV), con la voz cargada de indignación.

La reacción llegó poco después de que Rossi, apodado "el marido de Iliana" en tiempos del escándalo, se presentara en los tribunales de Comodoro Py para comenzar a cumplir su condena de cuatro años y medio de prisión. Ex apoderado de la financiera "La Rosadita" —célebre por aquel video de Martín Báez contando fajos de dólares—, Rossi ahora deberá rendir cuentas con la Justicia. Pero el coletazo público parece haber alcanzado también a su ex familia.

Feinmann no solo apuntó contra Iliana, sino que también incluyó en su ráfaga a Marina Calabró, a quien acusó de haber hecho su carrera "en base a la traición y el escándalo". Un combo explosivo que desató la furia de las Calabró. "Me llegan cosas de amigos sobre lo que dicen y la verdad es que me harté. Soy una mujer que no va a permitir que se manche el apellido. Son muchos años de una herencia que es pesada, de honestidad y trabajo", declaró Iliana, visiblemente enojada.

Eduardo Feinmann

Y remarcó, haciendo especial énfasis en el legado de su padre, ícono del humor nacional con personajes como Johnny Tolengo y Aníbal (el número uno): "Todo lo que hicimos fue con esfuerzo y sacrificio". La actriz fue tajante: "Cualquiera que quiera mancharlo va tener que dar explicaciones". Por eso, confirmó que ya está evaluando acciones legales contra Feinmann, a quien acusa de calumnias y de intentar vincularla con hechos de corrupción de los que asegura no tener ninguna participación.

Consultada por la detención de Fabián Rossi, Iliana se mostró prudente, pero con firmeza maternal: "Estoy acompañando a mis hijos, porque es un momento duro y difícil. Les prometí que no iba a hablar sobre este señor, y lo voy a cumplir". Con la frente en alto y el apellido como bandera, Iliana Calabró deja en claro que no piensa permitir que la arrastren en una causa judicial ajena. Y mientras su ex empieza a purgar su condena, ella se prepara para otra batalla, esta vez en Tribunales.