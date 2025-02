"¡Hasta que una conchu....!": Sabrina Rojas expuso como nunca a Griselda Siciliani

Griselda Siciliani regresó al ruedo mediático para promocionar el reciente estreno de la segunda temporada de la serie Envidiosa. Ágil a la hora de picantear, la actriz realizó una serie de declaraciones "liberales" en lo que a sus vínculos respecta en su paso por Olga y Sabrina Rojas la expuso con todo.

💣Bombita: Rojas siempre sostuvo que Siciliani le mandaba mensajes a Luciano Castro cuando ellos estaban en pareja e incluso durante uno de sus dos embarazos.

El nuevo round se inició después de que la ex de Adrián Suar sostuviera que ella jamás le revisaría el teléfono a una pareja. "¿Celos de qué voy a tener? ¿De que garch... con alguien? No me importa nada", sostuvo relajada la actriz. "Ya cuando veo que empieza a poner su contraseña, ya estoy en la cocina", reforzó.

Rojas recogió el guante en su programa televisivo y arrancó reconociendo que ella sí tuvo una época en la que le revisaba el celular a sus parejas, dando a entender que lo hacía durante su larga relación con Castro. "Tuve una época en la que fui revisadora serial", reconoció, sin perder su característico humor irónico.

El romance de Griselda Siciliani y Luciano Castro no estaría limpio de papeles

"Lo fui y lo hicieron conmigo también. Hoy, a esta edad, es medio como Griselda. Si vos tenés que pensar en que le tenés que revisar el teléfono, ya te tenés que separar. A no ser que alguna conchud... que él anda por ahí te mande los mensajes", disparó, al tiempo que responsabilizó a Castro de haber sido él quien generó el círculo tóxico en su relación: "Una es re sanita, re sanita; hasta que estás con un tóxico".

Tiempo atrás, Rojas expuso con todo a Siciliani. "Griselda nunca iba a ser bienvenida porque tengo una historia previa. Tenía una obsesión cuando yo estaba casada, embarazada y ella mensaje, mensaje, mensaje. Después si pasó o no pasó algo, que supongo que sí, ya eso no lo sé. Pero en la vida todo vuelve. Un día sos novia, otras veces amante y a veces al revés".

Después de que Castro sindicara a Griselda como el amor de su vida en una nota, Sabrina tampoco se la dejó pasar: "Se nota que está más pollerudo que nunca. El 'gordo' cuando manda cagadas se pone pollerudo. Esta es una historia de amor que yo ya sé el final... tal vez en un año, dos. Pero el final yo ya lo sé".

Sabrina Rojas

En la entrevista que brindó desde Mar del Plata, el actor sostuvo que su actual pareja lo acompaña en todo. Y, como era de esperarse, Rojas también lo fulminó: "¿Griselda siempre está? Bueno, entonces que te vaya a buscar los lentes que tenías puesto a la óptica, que como una boluda te lo fui a buscar yo, mi amor. Porque para cosas divertidas estamos todos. Yo soy familia".

El culebrón se intensificó después de que Natalie Weber, una de las panelistas del ciclo que conduce Rojas, delatara con todo a Castro: "Si Griselda Siciliani es el amor de la vida de él, ¿por qué te seguía mandando mensajes a vos estando con ella?".