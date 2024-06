"Hola, Argentina, aquí Paul": todo lo que tenés que saber de la vuelta de McCartney al país

Tras cinco años sin tocar en el país, el ex The Beatles, Paul McCartney, vuelva a la Argentina. El 5 de octubre dará un show en el Estadio Monumental, aunque se especula que podría haber otras fechas allí si la venta lo acompaña. Además, el 25 de octubre hará lo propio en el Estadio Kempes de Córdoba, lugar en el que tocó hace 8 años cuando su gira de 2016 lo trajo al Sudamérica.

También será una vuelta de McCartney a River Plate, aquel estadio que lo recibió por primera vez en 1993, donde dio tres shows, y por segunda vez con dos más en 2010. Es que además que en Córdoba, en 2016 estuvo en el Estadio Único de La Plata y, la última vez que estuvo en el país en 2019, lo hizo en el Campo Argentino de Polo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La vuelta al país es en el marco de la gira Got Back Tour. Las entradas estarán a disposición del público en la web oficial de All Access (allaccess.com.ar) desde el miércoles 12 de junio a las 10, aunque habrá una preventa exclusiva para clientes de Santander American Express, la cual durará 48 horas o hasta agotar stock. Recién después de ese periodo, se abrirá la venta de tickets con todos los medios de pago. Otro beneficio que dará Santander Amex son las 6 cuotas sin interés.

"Hola, Argentina. Aquí Paul. Paul McCartney. Y escuchá, voy a volver a tocar en Argentina. Estamos muy ansiosos porque llegue. Hemos tenido algunos shows geniales allí, y los amamos. Así que prepárense para rockear. Tendremos una fiesta en Argentina", anunció el artista en un video que publicó DF Entertainment, una de las organizadoras de las fechas. "¡Sí, señor!", cerró el músico en español.

La gráfica de los shows que ofrecerá Paul McCartney en la Argentina en octubre.

Esta productora junto a En Vivo Producciones, se encargará de la fecha de Córdoba. Mientras que DG Experience hará lo propio en Buenos Aires. Hasta el momento, desde la plataforma que vende las entradas, desde la cual todavía no dieron ninguna versión respecto a los costos que tendrán las entradas al show. Esto se conocerá a partir del miércoles, cuando comience la preventa.

El ex bajista, compositor y cantante de The Beatles comenzó la gira Got Back Tour en 2022. Desde aquel año otorgó 16 fechas en los Estados Unidos (EE.UU). Más tarde dio lo que el diario británico The Times reconoció como "el mejor concierto de la historia", el cual ofreció en Glastonbury. Además, sumó otras 18 fechas para ir a Australia, México y Brasil.

La vuelta de Paul McCartney a la Argentina se transformó en la quinta vez que viene al país.

McCartney es un músico con más de 60 años de carrera, ya que fue fundador de The Beatles y autor de muchos temas que catapultaron a la banda británica como la más influyente del rock and roll en todo occidente. Hey Jude, Live and Let Die, Band on the Run, Let It Be, son algunos de sus tan recordados hits, siempre interpretados en sus pasos por la Argentina.