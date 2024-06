¿Sale Del Moro y entra Iván de Pineda?: Ángel de Brito confirmó quién será el próximo conductor de Gran Hermano

Hace más de un mes, Santiago del Moro confirmaba que el año próximo se realizará una nueva edición de Gran Hermano y a partir de ese momento, se comenzaron a barajar ideas e instalar rumores sobre si será él quien esté a cargo de la conducción del programa o si, después de dos temporadas, la producción decidirá cambiar el rumbo del mismo y darle un lavado de cara que, debido a la disminución del rating, parece que lo necesita.

Santiago del Moro muestra los dos Golden tickets con los que reingresarán dos jugadores a Gran Hermano.

Las dudas se instalaron porque a mitad del programa se comenzó a ver una especie de debacle en Del Moro como conductor. Es que debido a los extraños manejos que se evidenciaron en Gran Hermano, el ciclo comenzó a ser tendencia bajo el mote de "Gran Armado" y todos los cañones apuntaron a Santi. "Acá el límite, si me permitís, y teniendo en cuenta la injerencia que tiene dentro del canal, y que no solo es la cara institucional del canal (...) es Santiago del Moro", había observado, por ejemplo, Guillermo Pardini en abril de este año e hizo un pormenorizado recorrido sobre la falta de crítica abierta a la violencia que moviliza el programa, día a día.

En aquella oportunidad, el panelista de Entrometidos cuestionó con furia a Del Moro: "Hizo un video porque los pibes fumaban mucho, pero después no le importó si sabían o no sabían qué era el 24 de marzo, que se insulten, que digan barbaridades, que marginen. O sea, no importa nada que se pongan violentos. Del Moro es la familia Ingalls. 'No pasa nada. Dale, vamos para adelante'. Acá el que tiene que tomar las riendas y decir 'Señores, yo estoy poniendo la jeta en este programa. Yo soy el que pone la cara, el que queda pegado con este material. Si Telefe no quiere hacer nada, lo voy a decir yo al aire'. Pero no, él está plácido. Viva la pepa, no pasa nada".

Lo cierto es que el conductor sigue a rajatabla las reglas del reality por más de que no sean de su agrado. De hecho, fueron varios los palitos que pisó y muchas más las confusiones que provocó en vivo y en directo que le terminaron jugando una mala pasada, al punto de poner en duda su lugar. Al principio del programa, por ejemplo, les pidió a los participantes que le metan más "power" al reality porque estaban todos muy tranquilos y ninguno generaba contenido ni era gracioso ni mucho menos vistoso o entretenido, pero con el correr de los días, la primera en demostrar aquella faceta fue Juliana "Furia" Scaglione, a quien luego le pidió "calma".

Santiago del Moro conductor de Gran Hermano.

A decir verdad, Furia se le fue de las manos, comenzó a pelearse con todos sus compañeros y debió tener una charla en vivo con Del Moro en la que, el conductor, les explicó a todos los "hermanitos" que ellos tienen que dar un ejemplo porque no dejan de estar dentro de un programa televisivo que es el más visto de Argentina y que, principalmente, es transmitido por el "canal de la familia".

Luego, cuando el rating comenzó a subir por las peleas de Juliana, Del Moro volvió a hablar con los participantes pero esa vez, fue para aclararle que ellos pueden "hacer y decir lo que quieran" porque son "libres" y "adultos", limpiándose las manos de sus palabras anteriormente dichas. Eso mismo, entre otras grandes cuestiones de favorecer en cierto caso a Furia y dejar expuestos a los demás participantes, fue lo que puso en jaque el trabajo de Del Moro y se instaló la mayor incógnita sobre lo que pasará en cuanto a la conducción de Gran Hermano 2025. De esta manera, comenzó a barajarse un nombre que podría asumir el manejo de GH el año que viene: Iván De Pineda.

Iván De Pineda, conductor.

De Pineda es un lujoso conductor y actualmente lleva a cabo Escape Perfecto por el mismo canal, por lo que podría ser una gran opción para ocupar ese lugar. No obstante, quien se encargó de contar la verdad sobre el supuesto reemplazo y lo que pasará a partir del año siguiente, fue nada más ni nada menos que Ángel De Brito, a quien no se le pierde una noticia jamás.

Mediante sus redes sociales, el conductor de LAM suele hacer un juego de preguntas y respuestas bajo el nombre "Ángel responde" y ahí mismo, sus seguidores pueden indagar e intentar despejarse dudas sobre la farándula. Una de las tantas que decidió contestar, fue a raíz de una mujer que le escribió: "¿Qué decís de lo que se comenta que sacan a Santiago (que deja mucho que desear en este GH) por Iván De Pineda?".

Ángel de Brito respondió quién será el conductor del próximo Gran Hermano.

Ahí mismo, De Brito, con pocas palabras pero siendo muy contundente en su respuesta, le contestó: "Mentira". Si bien faltan más de seis meses para que se lleve a cabo la próxima edición, sería todo un hecho de que Del Moro continúe al mando del programa, dado que cada vez que le toca hacer mención del tema tanto en su programa de radio como en el vivo de Gran Hermano, ratifica que están "preparando cosas excelentes" para lo que se vendrá.