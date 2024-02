Homero Pettinato fulminó a Jimena Barón, la tildó de "falsa" y la acusó de defender la "hegemonía"

Jimena Barón volvió a estar en el ojo de la tormenta por un tema que la persigue hace años y que, lamentablemente, cada vez que intenta aclarar, oscurece: los cuerpos hegemónicos. Hace tiempo que la "Cobra" decidió mostrar otra faceta de su vida que se define en el entrenamiento, la buena alimentación y en base a eso, buscar llegar a un objetivo en específico: un cuerpo tonificado. Pero en varias ocasiones, brindó mensajes "peligrosos" para la sociedad que le pasaron factura.

Fue a principios de 2020 cuando la actriz empezó a brindar consejos peligrosos para todas aquellas personas que buscan tener un cuerpo "hegemónico" y uno de los más recordados fue el hecho de ponerse film en todo el abdomen para parecer "más flaca", lo cual hizo que se despierte una fuerte polémica y repudio por gran parte de la sociedad.

Con el correr del tiempo, la cantante se retractó y comenzó a querer mostrar una imagen nueva para "motivar" a las personas sacando toda la polémica que había generado y apostó por publicar a diario fotos y videos de ella entrenando, sumado a la buena alimentación que tiene día a día. Pero más allá de eso, mostrar su cuerpo a diario con los abdominales marcados y los músculos bien formados tratándose de un "orgullo" para ella.

Si bien en el último tiempo quedó como algo particular, hace pocos días posteó una foto que revivió la polémica y que sin dudas, hoy despertó otra vez el repudio. Tras regresar de sus vacaciones, subió una imagen a su cuenta oficial de Instagram mirándose al espejo, mostrando todo su cuerpo, su abdomen y su delgadez, junto a un mensaje que rezaba: "Una que se va a poner buena entrenando este año".

Esa misma frase despertó el repudio por dejar expuesto que promueve que su cuerpo hegemónico no "está bueno", en un país en el cual gran parte de la sociedad tiene problemas alimenticios por querer cumplir con los "rasgos de belleza" que impone sin dudas el machismo. Después de aquello, realizó un descargo defendiéndose y aclarando que para ella "estar buena" es trabajar mucho más en su cuerpo.

Esto causó que se convirtiera en tendencia en Twitter (X) despertando distintas opiniones, como la de Homero Pettinato quien dio su punto de vista en Olga y explicó que "no promueve "orgullo" por su cuerpo entrenado como ella dice, sino "hegemonía", algo que es sumamente peligroso.

Acompañado por Damián Betular y Nati Jota en la mesa, Pettinato aseguró: "No me consta su vida ni cómo se lleva ella con su cuerpo, pero cuando vos tenés el culo hegemónico, que es el objetivo de las personas que se impuso de esa manera y vos decís 'tendríamos que estar orgullosos de nuestros cuerpos' y lo mostrás, es una falsedad".

Y luego de eso, explicó: "Le estás diciendo a la otra persona que no tiene ni puede llegar a eso, 'estate orgulloso de tu cuerpo' pero mostrando un cuerpo que es el que esa persona quisiera tener y el que todas personas quisieran tener, el que es el parámetro de belleza". Si vos no entendes eso, te está faltando empatía también para entender que hay otras personas que no tienen ese cuerpo y que no pueden llegar a ese cuerpo".

Por último, subrayó: " Si vos mostrás un cuerpo súper trabajado, no estás difundiendo orgullo, estás defendiendo hegemonía ". Sin dudas que sus compañeros se mostraron de acuerdo e incluso quienes comentaron en la publicación de aquel video también lo hicieron; pero Malena Pichot abrió una nueva polémica sosteniendo que ese mismo mensaje que brindó correctamente Pettinato, ya lo había hecho Julia Mengolini y que en su momento fue criticada por ser juzgada como "anti mujeres".

A través de Twitter y citando el video de Olga, Pichot escribió: "Por esta misma reflexión exacta la hicieron pij... a Mengo hace cuatro años, pero pij... eh. La defenestraron, la mataron en redes durante días. Homero recibe halagos, ¿cómo funciona? Explíquenme. ¿La voz de los tipos pega diferente en el cerebro? ¿Cómo es?"

Tanto en aquel tweet como en los siguientes que escribió, la periodista dejó en claro que si bien está de acuerdo con lo que dijo Pettinato, la sociedad funciona de una manera que no comprende: si una mujer lo dice, se la juzga, critica y señala como "envidiosa" o mismo como "anti mujeres", pero si un varón, sólo por su condición de sexo, dice lo mismo, está correcto.

¿Qué había dicho Julia Mengolini en abril del 2020? Cuando la ex novia de Daniel Osvaldo comenzó con esta faceta de mostrar su cuerpo y promover la hegemonía, brindó una entrevista en FutuRock y dejó diversos dichos que molestaron no sólo a la periodista, sino también a sus alrededores.

"No pienso esto personal de Jimena Barón porque me cae bien, pero lo que representa, me quita el sueño. Me parece que Jimena y todo el mundo tiene todo el derecho a estar buena, que todo el mundo tiene el derecho a verse como quiera, a ser narcisista y hacer de sus redes sociales todo lo que uno quiera, eso está claro", comenzó diciendo, corriendo el foco de una guerra entre mujeres sino más bien un consejo sobre el mensaje que busca dar.

Y siguió: "Mi critica es que yo no puedo concebir que me vengan con que eso mismo viene de un giro de empoderamiento feminista, que un culo hegemónico sea un símbolo feminista es una trampa. ¿A vos te empodera estar buena? Perfecto. Cada una negocia el patriarcado como puede, pero estar buena te sirve sólo a vos y a nadie más que a vos, con eso no estás haciendo nada por los demás y yo consigo un colectivo feminista. O nos empoderamos todas o no es feminismo".

En esa misma línea, explicó: "La noción misma de empoderamiento es un tanto liberal porque se sienta en el yo, en mi misma y no me interesa tu empoderamiento que además pacta tan evidentemente con los mandatos machistas del cuerpo perfecto y yo también pacto, a mí también me importa cómo me veo, pero no le encuentro un marco teórico forzado para que me convenga".

En aquel momento, Jimena le había dicho a la Señorita Bimbo que su culo era igual al de ella y no había diferencias, algo que despertó una gran polémica tras verse reflejado que todos los cuerpos son distintos. Por eso mismo, Mengolini lanzó: "Que un culo trabajadísimo sea un símbolo feminista, te empodera a vos y está perfecto, pero está lejos de un feminismo de la justicia social que hablamos".

Y para cerrar la idea, culminó asegurando que el mensaje que brinda Barón de su cuerpo perfecto y hegemónico es totalmente peligroso. "Yo milito por un feminismo que nos libere más que nos empodere. Y además, flaco favor le hacen las influencers de cuerpo perfecto e imposibles a ese objetivo en un país donde la tasa de desorden alimenticio es altísimo.".