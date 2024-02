Nacho negó el romance con Coti, ella lo confirmó y "El Conejo" los cruzó: "Son unos bolu..."

Luego del innegable video del beso entre Nacho Castañares y Constanza "Coti" Romero que se filtró el último fin de semana, el protagonista del affaire salió a negarlo, mientras que ella lo confirmó. Y como para sumarle picante, Alexis "El Conejo" Quiroga, ex de la correntina, salió a echarle nafta al fuego y confesó que ya sabía que algo pasaban entre ellos dos. Además, relativizó su amistad con su ex compañero de reality.

En un móvil que brindó para LAM, Nacho aseguró que lo que se vio en el video "no fue un beso". "Entiendo igual. Obvio que sí. Pero no fue un beso realmente", aseguró. A su vez, reconoció que entiende las sospechas. "Yo si lo veo me parecería raro. Pero es la perspectiva", deslizó.

Sobre si lo había hablado con el ex de ella, reveló que ya lo hablará cuando llegue el momento y que todavía no le mandó nada al respecto, ni él tampoco. "Seguramente lo charle por una cuestión de respeto hacia él", adelanto Nacho. "No hubo pase de nada. No llegamos a tocar labios, nada. Ni pasar chicle, nada", amplió.

El ex GH aprovechó para referirse al rumor que también lo vinculó a Romina Uhrig, con quien habría tenido un affaire hace algunas semanas. Esta versión creció luego de que ella suba un reel en el que supuestamente le reclamaba lo que había pasado con Coti. "El TikTok de Romi también es de un día antes", afirmó. Como para contrarrestar las sospechas del móvil, detalló que a él nadie le gusta, que está solo y "disfrutando".

Por su parte, Coti dio una versión totalmente distinta de los hechos. Según ella, "el que tiene que hablar es él", como dando a entender que no se animó a hacerlo. También precisó que con él son "amigos", aunque haya pasado lo que pasó entre ambos. Sobre la versión de que se habían pasado un chicle, sostuvo que fue una excusa que planearon entre los dos. Respecto al beso en sí lo presentó como innegable porque "claramente se veía". "No sé cómo salió, porque estábamos en la oscuridad", confesó.

Y si había un testimonio que faltaba, este se presentó a las pocas horas. "El Conejo" señaló que "es la vida de ellos" y que él no tiene por qué tomarse a mal el affaire entre su ex y quien fuera su amigo. "Si me hubiese molestado lo diría. Este fue un tema que ya salió hace mucho y habían dicho que con mi manager lo habíamos armado y habíamos salido a decir todo eso. Bueno, hoy quedó en evidencia que no, que nunca salimos a decir eso. Desde aquel entonces no nos interesaba, menos ahora", opinó.

"Sorprender no me sorprendió porque era un tema que nosotros sabíamos que había pasado una vez, no sé si habrá pasado de vuelta y ahora pasó ahí", insistió. Luego redobló su apuesta y apuntó a la versión de que el romance se conoció por voluntad de ellos. "Por ahí querían hacerlo mediático. Tenían 600 lugares para hacerlo. Por ellos lo digo: son unos boludos", sentenció.

"Sé que había pasado una vez yo, porque en aquel tiempo que estaba en la reconquista había pasado, y no sé si con el transcurso del tiempo volvió a pasar porque le perdí el rastro", sumó sobre el tema. Luego, ante la pregunta de si ya había hablado con Castañares, respondió que no. "Tampoco tiene por qué tener una charla conmigo. Es su vida. A lo mejor no somos tan amigos, somos compañeros de salida", deslizó.

Nacho Castañares y Alexis "El Conejo" Quiroga, cuando compartían casa en Gran Hermano y se decían "amigos".

"Los amigos son amigos. Y la palabra lo dice. Y los tengo en Córdoba, no están acá. Por ahí éramos compañeros de salida, porque tampoco es que hablábamos tantas cosas privadas y demás", aseguró "El Conejo". "No tiene por qué darme explicaciones ni pedirme perdón, yo hace un año que no estoy más con mi ex. Por ninguno de los dos me sentí traicionado", completó.