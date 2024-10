Iglesias acusó a Franchín de haber seducido a su ex marido: "Creo que pasó algo entre ellos"

La relación entre Analía Franchín y Fernanda Iglesias pasa por su peor momento y, al parecer, todo se debe a un intento de la primera por "icardear" (engañar a un amigo con su mujer) a la segunda. Todo ocurrió cuando la actual panelista de LAM regresó de España y confirmó que su vínculo con Pablo Nieto, productor televisivo que trabaja en Kuarzo, había finalizado. "Estoy triste. Fui obligada a tomarla porque pasaron cosas. Son 13 años juntos, 14...No estaba separada cuando me fui (a España) y no estaba separada cuando volví. Pero pasaron cosas que me hicieron tomar esa decisión y él también estuvo de acuerdo", había contado en julio del año pasado.

Lo cierto es que a partir de ese momento y de manera muy sospechosa, Iglesias comenzó a mantener furiosos cruces con Franchín que dieron qué hablar. ¿El último? Hace pocas semanas, cuando la panelista de A la Barbarossa atacó abiertamente a su colega no iba a asistir a la ceremonia de los premios Martín Fierro, supuestamente porque estaba molesta de que su compañera Nancy Pazos había sido nominada y ella no. "Ay, es una ridícula. Cuando tenés mierda adentro, desparramás mierda. No podés desparramar otra cosa. Tiene una obsesión con mi vida, debería dedicarle la canción de Chayanne", fue la dura reacción de Analía.

Lo cierto es que la furia de la panelista del ciclo de Georgina Barbarossa escondía un trasfondo bastante particular que Iglesias ya había dejado trascender en LAM. "El día que yo muestre el chat que ella me mandó, se van a dar cuenta de que la que tiene mierda adentro es ella. Lo voy a mostrar un día, Analía. Ella me dice mentirosa, pero la que mintió fue ella, y yo tengo las pruebas. Tiene que ver con mi exmarido", había dicho la "angelita" en el ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV y en las últimas horas dio muchos más detalles del conflicto, invitada al ciclo que el periodista tiene por streaming. "Hemos tenido re buena relación hasta el año pasado", aclaró.

Analía Franchín

Al ser consultada por su vínculo con Franchín , Iglesias remarcó que hubieron "cosas que pasaron que no me gustaron con mi ex marido". Y cuando le preguntaron si ella creía que hubo algo entre ellos, no lo dudó y afirmó: "Yo sospecho que sí. Yo sospecho que algo raro hubo. ¿Por qué sospecho eso? Te voy a explicar por qué. Fue así, el día que yo vuelvo a España, deprimidísima, que voy de invitada a LAM, ella lo llama a mi ex marido, desesperada, diciéndole con temor, así terrible, que yo iba a decir que ellos habían tenido algo. Hasta ese momento yo no sospechaba nada, pero con ese llamado me pareció raro. Entonces yo se lo pregunto a ella".

Según contó, se la cruzó en el cumpleaños de De Brito y la encaró: "Le digo ´che, ¿por qué le dijiste a Pablo esto?´ y me responde ´Ay, no, nada que ver, eso es mentira´, y me lo negó. Después voy y le digo a Pablo, ´che es mentira lo que me dijiste´ y él me muestra pruebas, unos chats, de que no había sido mentira. Es raro entonces. Me los tuvo que mostrar porque yo enloquecí. No eran subidos de tono, era un chat en el que él le decía ´viste que al final no dijo nada´, como que venía de una charla que habían tenido de ese tema. Entonces para mí desde ahí me quedó, la cosa es que ella me mintió primero y segundo que ella por qué pensó que yo iba a decir eso".

Fernanda Iglesias

De esta manera, en el ciclo analizaron la situación y barajaron las opciones que podrían haber obligado a Franchín acudir a la mentira. "O sea, hay dos opciones, o realmente algo sucedió y ella tenía miedo que se saliera, o lo que pasa es que un tercero inventó eso para generar una rivalidad entre ustedes dos", advirtieron, a lo que Iglesias sentenció contundente: "Eso, o ella se puso paranoica, no sé por qué, porque si no tenés nada... Es raro". Cabe destacar que Analía es, panelista del programa de Georgina Barbarossa, cuyo productor ejecutivo, es decir el jefe de todos ellos, es Pablo Nieto, ex marido de Fernanda Iglesias.