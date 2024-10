Prisión, recitales benéficos y su éxito en Bake Off: Callejero Fino, su transformación a "pastelero" y el amor por su hijo

Desde el regreso de Bake Off a la pantalla chica, los televidentes lograron encariñarse con Callejero Fino, el cantante que supera prueba tras prueba, pero que además alegra la carpa pastelera con sus canciones, bailes y chistes. Básicamente con su tan desenvuelta forma de ser. En la última transmisión, el artista reveló qué haría con los 30 millones de pesos del premio en caso de ganar el concurso y emocionó a más de uno.

Damián Betular no estuvo presente en el último programa, y su ausencia invitó al chef Donato de Santis, conocido no sólo por sus recetas sino también por juzgar en certámenes de cocina. La llegada del italiano a la cocina propuso dos pruebas que remontaron a su tierra natal. Mientras que en el desafío creativo debían cocinar una pizza libre, en el técnico se debían esforzar por presentar el mejor tiramisú.

Callejero Fino y su hijo "Tutu"

En medio del segundo reto, Wanda Nara, conductora de Bake Off, se acercó a la isla de Callejero Fino y le preguntó: "Si ganás la plata, ¿qué te gustaría hacer? ¿Viajar?". La respuesta del participante se alejó rotundamente a las opciones que se imaginó la Bad Bitch: "Se la depositaría en una cuenta a mi hijo", contestó sin pensar. El cantante, días atrás con la visita de Zaira Nara al programa, confesó que realiza numerosas presencias los fines de semanas, donde le piden alrededor de 17 temas. Aunque su agenda se ve llena de compromisos laborales, el concursante tiene una motivación: "Todo hago por él. Todo lo que hago, lo hago por mi hijo", dijo.

La dura vida del intérprete

Simón Natanael Alvarenga, conocido en el mundo artístico como Callejero Fino, es mucho más que una estrella emergente del género RKT. Su vida, marcada por la lucha y la perseverancia, es un reflejo de lo que significa salir adelante en medio de la adversidad. En un barrio humilde, sin lujos alrededor, el joven se acercó a la música a sus 13 años con sus compañeros de la escuela, los responsables de que él conozca el rap de barrio. Sin internet en su hogar, se acercaba a un cyber y escuchaba a sus referentes artísticos: Eminem y Tupac Shakur.

De adolescente fue condenado a seis años con prisión domiciliaria. "Estuve en el lugar y el momento equivocado", contesta en cada oportunidad que es consultado sobre el hecho que lo llevó a estar encerrado. Durante años, su compañera de vida fue una tobillera electrónica que le impedía salir de su vivienda hasta que finalmente cumplió la pena. Su condición judicial no le impidió hacer música, las cuales luego eran compartidas en redes sociales.

La difícil historia de Callejero Fino

Callejero Fino se las rebuscó para perseguir su sueño de ser cantante. Es así que armaba festivales en el patio de su casa de la localidad de Derqui. Quienes quisieran entrar debían llevar un alimento no perecedero para donar a los comedores del barrio, así no sólo construía su camino musical, sino que además contribuía con los más vulnerables. Con el pasar de los años, y tras conseguir la libertad, el compositor no paró hasta llegar a su primer Luna Park, con grandes éxitos como Pa Tra Rkt - Remix", "Tu Turrito" y "Tamo Chelo - Remix", que suman millones de reproducciones en las plataformas.

Además, su paso por Bake Off no sólo dejó ver sus dotes pasteleros, que lo llevaron a conseguir el delantal celeste, sino que también mostró su personalidad divertida y amable con sus compañeros, lo que definitivamente lo convirtió en uno de los participantes más queridos. Ahora a esto último, se le sumó su confeso amor por "Tutu", su pequeño de 8 años y a quien ya le dedicó una emotiva canción. En aquel videoclip, Callejero Fino mostró cómo es un día junto a su hijo y lo presente que es con él.