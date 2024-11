Infidelidades, trampas y traiciones: Sabrina Rojas contó que pasó de engañada a amante gracias a Siciliani

Las idas y venidas en la vida sentimental de Sabrina Rojas y su ex pareja Luciano Castro volvieron a dar qué hablar. Es que en las últimas horas, la mujer incendió a la nueva novia del actor, Griselda Siciliani, cuando contó que mientras ella pasaba por un embarazo y estaba en pareja con él, la ex de Adrián Suar lo acechaba a mensajes para que estén juntos. Además, con la intención de comerse el plato de la venganza frío, sugirió que ahora hay un cambio de roles y que ella es la amante y la actriz la pareja oficial.

Rojas se animó a revelar todas sus verdades al aire de Pasó en América, el programa de refritos de la señal de Daniel Vila. "Del lado de ella había una obsesión", aseguró en un diálogo con su compañero Augusto Tartúfoli. "Cuando yo estaba casada y embarazada, ella mensaje, mensaje, mensaje", agregó en relación a que Siciliani no paraba de escribirle para seducir, mientras ella estaba en la dulce espera.

"Después, si pasó o no pasó algo -que supongo que sí-, ya eso no lo sé", reconoció Sabrina. Es un hecho que, si bien no puede afirmar que haya existido un affaire en ese momento, la conductora está convencida de que en aquel entonces sí hubo una infidelidad por parte de Castro con la ex novia de Suar.

"Viste que en la vida todo vuelve", expresó después, con la clara intención de soltar una intriga respecto a la actualidad de su ex. "Un día sos novio, al otro día sos amante, y a veces al revés", agregó, con el evidente fin de generar discordia entre Siciliani y Castro. Era la primera referencia para generar dudas y para sugerir, que ahora era ella la que estaba con su ex, mientras este noviaba con Griselda.

Luciano Castro y Griselda Siciliani.

Tras ese momento, el humorista Álvaro Navia la corrió con la acusación de que ella no podía soltar a su ex pareja. "¿Sabés por qué no suelto? Porque no me sueltan", disparó Rojas. "Y lo que pasa en cuatro paredes es tu palabra contra la mía", añadió después. Si bien con eso era suficiente y no hacía falta más sugerencias, Sabrina fue inclusive más taxativa: "Si quisiera, explota una bomba".

Cabe recordar que Rojas y Castro estuvieron más de una década en pareja y fruto de ese amor tuvieron a Esperanza y Fausto. Luego, tras su separación, él estuvo con Flor Vigna, de quien se separó también entre rumores de infidelidad, los cuales tenían como tercera en discordia a -oh casualidad- Griselda Siciliani.