Jey Mammón confesó la importancia de Andrea Rincón en su vida: "Por más que venga un monstruo gigante..."

"Tiene que ver con el laburo que uno hace arriba del escenario", explicó Jey Mammón que dentro de muy poco tiempo estará al aire por las tardes de radio Splendid. El actor, que tiene una denuncia por abuso sexual en la justicia estrenará proyecto pero antes, debe dar explicaciones.

El problema surgió cuando Lucas Benvenuto salió a denunciar la angustia que sufría cada vez que Mammón salía en televisión. Expresó que cuando él tenía 14 años y Jey 32 habían tenido una relación y que lo llevó a la justicia por ese hecho pero la causa quedó sin efecto porque había prescripto.

Sin embargo, la opinión pública y varios famosos dejaron de lado a Mammón por el hecho y durante algunas temporadas, el actor estuvo en las sombras. Ahora, anuncia su regreso a la radio y es un evento de trascendencia nacional.

Sobre su regreso expresó: "Hace dos años me presentaba en la misma fecha con el espectáculo en calle Corrientes con 'El mundo de Jey', no creo en las casualidades, más en las causalidades".

Es que si bien Jey estuvo presentando su obra de teatro en Carlo Paz, no había regresado a las tablas porteñas, aunque ahora lo hará detrás de un micrófono: "Estoy de la mano de Gustavo Sofovich, y el bautismo de fuego en Buenos Aires viene de la mano de la vuelta a la radio, de la vuelta a la tele. Hay un combo de emociones y felicidad enormes", dijo.

Contundente Mammón respondió una pregunta difícil: "No es una revancha ni una resurrección. Es un continuar y es un celebrar el encuentro con la gente. El teatro y la radio son el encuentro mano a mano y la tele es el espacio que siento que me pertenece. Entonces es regresar a un espacio que me pertenece", dijo Mammón muy seguro de sí mismo.

Mammón contó que en ningún momento pensó que se retiraría de los escenarios: "Sí, pensaba que iba a volver y acá estamos. Es una construcción y estoy muy feliz de estar en el teatro y en la tele. Hay cosas contra las que no se puede ir", dijo.

Además contó que quien lo ayudó a superar las ansiedades previas a salir al aire fue la actriz Andrea Rincón: "A veces me agarra la ansiedad y los nervios y decís 'no quiero salir'. Pero estaba Andrea que vino a verme y me decía 'loco ya está, elegimos hacer esto'", contó.

Sin embargo, quiso minimizar sus propios dichos: "Te pasa en cualquier contexto, no querés salir al escenario. Te dan ganas de ir al baño siempre", dijo y agregó: "Y yo no quería salir pero indefectiblemente por más que yo no quiera volver a la radio, a la tele o al teatro, voy a volver. Es inevitable", pronunció el actor.

Jey no quiso tocar el tema de su denuncia y el abuso sexual pero terminó respondiendo la pregunta del periodista de Socios del Espectáculo: "Yo no tuve que hacer demasiado para volver. La gente me volvió a buscar, es al que te sube o la que te baja el pulgar. Contra eso no hay fuerza que pueda ir en contra". Y, tal vez haciendo referencia a lo que le sucedió, expresó: "Por más que venga un monstruo gigante que pueda ir en contra, a la gente no la puede derribar".

Para terminar, Jey Mammón opinó sobre la recepción o el rechazo de la gente, de su público: "La gente dio vuelta la cancelación, que no era de la gente. Los que no cancelan escuchan, evalúan, hacen un poco de jueces y toman una postura pero no condenan".