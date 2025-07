Pergolini se la jugó por Ian Moche: "Milei es más capaz de indultar a Cristina que de borrar un tweet"

Mario Pergolini volvió a la televisión más recargado que nunca y, en los primeros minutos de su programa Otro Día Perdido, apuntó con dureza contra Javier Milei por el episodio de violencia simbólica hacia Ian Moche, un nene con trastorno del espectro autista (TEA).

"Tendrá cinco días para explicarle a la Justicia su publicación sobre Ian Moche. Fue demandado por la familia del niño de 12 años que tiene autismo, para que elimine el mensaje de la red social X", arrancó diciendo el periodista.

El tweet de Javier Milei contra Ian Moche, un nene con trastorno del espectro autista

Luego de informar a su audiencia sobre el revés judicial que enfrenta el presidente, Pergolini fue directo y contundente con su pedido: "La verdad, seamos sinceros. Agarrar a un chico con todo lo que tiene que superar, con los miedos que incluso tiene que afrontar para dar estas notas y divulgarlo... La verdad, presidente, levante ese tweet porque es bastante ofensivo. En realidad, es ofensivo para todos ".

Pero no se quedó ahí. El comunicador fue por más e ironizó sobre la intensa actividad del mandatario en redes sociales mientras el país atraviesa una fuerte crisis en múltiples áreas: "Ahora, yo me pregunto... con lo que le gustan los tweets y los retweets, yo creo que Milei es más capaz de indultar a Cristina que de borrar un tweet. Pero bueno, ojalá que lo pueda hacer".

Con años de experiencia al aire, Pergolini sabe cómo alternar entre lo serio y el descontrol. Y fue así que, tras su fuerte mensaje al Presidente de las Fuerzas del Cielo, pasó al humor y se animó al perreo con Cazzu.

La trapera visitó Otro Día Perdido para hablar de su presente profesional y también tocar algunos aspectos personales. En medio de la charla, periodista la sorprendió: "Me voy a quedar parado, quiero ver una cosa nada más. Tu libro se llama Perreo, es algo que solés hacer. ¿Es muy difícil perrear sin haberlo hecho nunca, para una persona de más de 60 años como yo?".

Mientras bromeaban sobre la edad del conductor y los dolores físicos, Agustín Aristarán sumó una anécdota: "Te quiero contar algo... en un ensayo dio dos pasos medio rápido y se esguinzó". A lo que Cazzu respondió con humor: "Te cuento... yo tampoco perreo tanto. Acá hay algunos de mis fans que me conocen muy bien. No quiero mentir ni que mientan para hacerme quedar bien. Yo no bailo tanto en mis shows, solo tiro como un perreo suavecito".

Pergolini no se dio por vencido y le pidió a la artista que le enseñara. "Concentrate", le dijo Cazzu, para luego corregirlo: "No, el hombro no va. Cuando pasás los 60 empezás a hacer...", dijo mientras movía los hombros hacia adelante, mostrando lo que no hay que hacer al perrear. Aunque no logró que el conductor tuviera una buena performance, lo intentó.