Jey Mammón defenestró a Nazarena Vélez por soltarle la mano: "No me dolió, me causó repugnancia"

A mediados de 2023, Jey Mammón, que venía de un éxito rotundo con "Los Mammones", iba a encarar un nuevo proyecto con "La Peña de Morfi", pero un noticia dio vuelta su carrera. Se trató de la denuncia por abuso sexual formulada por Lucas Venvenuto, ahora de 28 años, en 2020 y tomada en el juzgado de Garantías 8 de Lomas de Zamora, cuya causa fue desestimada por el Tribunal de Casación tras la prescripción del delito, pero que luego después de tres años ordenó el juicio por la verdad.

Nazarena Vélez.

En la acusación, el denunciante alega haber tenido 14 años cuando conoció al conductor de televisión y que había mantenido encuentros con él e incluso una relación amorosa en los años siguientes, siendo Mammón mayor de edad. Sin embargo, el representante legal del joven expresó que someterse a un nuevo juicio 'implica otra vez volver a revictimizarse, contar de vuelta todos los abusos sufridos y no tiene mucho sentido'.

Luego de su desaparición pública, Jey volvió a dar entrevistas y se instaló en Carlos Paz a hacer temporada y decidió hablar sobre su vínculo con Nazarena Vélez, quien fue su amiga durante muchos años pero que, después de la noticia, decidió alejarse porque tiene hijos y ahora un nieto y considera que al ser cercana, corren riesgo. Además, la actriz manifestó su apoyo absoluto a Benvenuto.

Al ser consultado en El Trece sobre el tema, el humorista decidió hacer frente y responder con todas las letras: "Yo escuché apenas una parte de todo lo que dijo. No me dolió, me causó repugnancia", dijo. "La verdad es que mis abogados la citaron 3 veces a mediación pero jamás se presentó. Me dijeron que el próximo paso era el juicio penal pero preferí dejarlo en stand by pero si sigue rompiendo, me está invitando a avanzar", aseguró también.

Sin embargo, aunque en un primer momento parecía estar calmado, a medida que avanzaba la conversación, Jey se molestó más y más. "Ella era mi mejor amiga y cuando salta todo, en vez de mandarme un mensaje para ver qué había pasado, salió a llorar en televisión, como hace siempre", resaltó el conductor y luego prosiguió: "Yo la conozco desde todos los costados, todo lo que hace es para que se hable de ella, para llamar la atención pero acá pasó un límite, me hizo mucho daño, llegó a decir que no sabe con quién dejó a sus hijos... Cuando me la crucé, la voy a saludar y se lo voy a explicar en la cara. Le voy a decir en qué contexto y en qué momento me quedé con ellos", sentenció.

Además, el actor aseguró que varias personas del espectáculo se acercaron para explicarle que Nazarena quiere sentarse a tomar un café con él, pero que está muy lejos de ser un encuentro conciliador. "Tiene un discurso para la cámara y otro que no. No puedo creer que por un poquito de cámara, me haya destruido como persona", aseveró.

"Hace 9 meses que no me subía a un escenario, imaginate lo que es subirse a un escenario después de tanto tiempo, a mí me generaba mucha ansiedad eso, entre otras cosas. Lo de la recepción de la gente no me generaba dudas, porque yo sabía que había mucha gente que me estaba esperando, como que había una expectativa. Una vez que pisé el escenario se me fue la ansiedad", aseguró Jey, que también dijo sentirse acompañado por el público que se acerca a mostrarle su apoyo.

Jey Mammón

"Hay gente que se acerca y se pone a llorar... estas cosas me están pasando. O que me dicen 'sufrí mucho por vos, recé por vos', gente de todo el país. Me están pasando cosas muy fuertes, muy hermosas, que antes eran mensajes en las redes", cerró.