"Jugó mal todo el año": limpiaron a Esteban Trebucq de la cobertura de A24 por las elecciones

Esteban Trebucq, popularmente conocido como "El Pelado de Crónica", a pesar de que ya pasó un tiempo desde que abandonó los estudios de la señal de noticias para mudarse a los pasillos de A24, está en boca de todos, pero no a causa de su favoritismo para con uno de los candidatos a presidente, sino por su presente sentimental.

Sin ir más lejos, al periodista de la señal de noticias de América se lo vinculó durante las últimas semanas a dos figuras mediática: Coki Ramírez, la participante del Bailando por un sueño, y la diputada electa por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine. Mientras tanto, su devoción por Javier Milei le está generando algunos dolores de cabeza.

Esteban "Pelado" Trebucq

Según le detallaron fuentes cercanas al canal de Daniel Vila a BigBang, el horno no estaría para bollos y la postura que tomó Trebucq de cara al ballotage que se desarrollará este domingo 19 de noviembre y que determinará quién de los dos candidatos comandará el país a partir del 10 de diciembre enfureció a más de uno. "Lo sacaron de la conducción del programa del domingo destinado a cubrir y tratar el desarrollo de los comicios", le advirtieron a este sitio.

Para entender lo que está ocurriendo con el conductor de radio y televisión en América TV hay que remontarse algunas semanas atrás, cuando Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria (UxP), remontó su performance en las elecciones PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) y se convirtió en el más votado en primera vuelta. Esto provocó que Milei, candidato de La Libertad Avanza (LLA), saliera inmediatamente a buscar algo de oxígeno en los canales de televisión.

Esteban "Pelado" Trebucq y Javier Milei

Fue el jueves 26 de octubre cuando el libertario se sentó en los estudios de A24 y frente a Trebucq protagonizó un ataque de ira (además de evidentes señales de inestabilidad) que se viralizó en las redes sociales. "¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita", había expresado.

En aquella oportunidad, el periodista intentó calmar las aguas diciéndole que cuando saliera del aire le iba a explicar por qué había ruido en el estudio. Pero el libertario seguía como si hubiera perdido su centro: "Estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando", había manifestado lleno de odio encubierto. Mientras tanto, Trebucq intentaba no decir muchas palabras para no echar leña al fuego que Milei tenía en los ojos.

Las repercusiones de estos dicho tomaron la agenda pública, generando preocupación por el estado de salud mental del candidato a presidente; lo que motivó al ex Córnica a salir en su programa radial en El Observador y explicar por qué el candidato estaba enojado, en su afán por sanar la imagen del político. "Milei tiene razón", había dicho "El Pelado" y explicado que aquel ruido se debía a un conflicto gremial entre América y el sindicato de televisión y servicios audiovisuales.

Y algo similar ocurrió esta semana, cuando una vez más el economista se sentó frente al periodista, pero esta vez para aclarar (y volver a curar su imagen dañada) sus palabras sobre Margaret Thatcher durante el debate presidencial hecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sí, Trebucq es uno de los periodistas, junto a los de LN+ y TN, que sirvieron este último mes de "salvavidas" o colchón para amortiguar las caídas del diputado.

Esteban "Pelado" Trebucq

Sentado en su habitación del hotel donde recibió a los periodistas afines, entre ellos Trebucq, había vuelto a su comparación entre la Guerra de Malvinas, el Mundial de 1974 y los goles de Kyliam Mbappé en la final de Qatar. "No me arrepiento. Me parece una chicana berreta propia de alguien mediocre. Esto es muy simple. En el año 74, cuando en el mundial de Alemania...nos hizo 4. Cruyff la gastó toda y luego de ese partido ¿dirías que Cruyff era un tronco?", insistió Milei frente a "El Pelado".

Recordemos que durante el último debate presidencial, el candidato a presidente reivindicó sin ponerse colorado a Margaret Thatcher, la ex primera ministra británica que se ganó el apodo de "Dama de Hierro" tras la guerra de Malvinas por ordenar el uso de la fuerza y dar la orden de hundir al crucero General Belgrano. El "león" la puso sobre un pedestal de idolatría y hasta advirtió sentirse "muy identificado" con ella.

De acuerdo a lo que pudo averiguar BigBang, fue esta insistencia del periodista por intentar elevar la imagen de Milei la que provocó que sea apartado de la cobertura que llevará adelante el canal el próximo domingo. La decisión, según explicaron, la tomó Rolando Graña, que es el Coordinador de Contenidos Periodísticos en señal abierta de noticias y ocupará el lugar de El Pelado en la conducción de la emisión que se desarrollará el domingo entre las 11 y las 13 horas. "Va a conducir Rolando", advirtieron.

Y agregaron: "(Esteban Trebucq) Jugó mal todo el año, no hizo caso a lo que le pedían de calmarse un poco y lo sacaron". Consultado por los motivos por los que la señal habría decidido apartarlo de la cobertura electoral de este domingo, las fuentes le aclararon a este sitio: "Es por su afinidad con (Javier) Milei. Le quisieron explicar de 40 mil formas que no siga esa línea, pero no entendió". Y sobre cómo tomó el periodista la decisión del canal, destacaron: "Calladito la boca dijo ´bueno, sí señor´".

Mientras esto ocurre, el periodista tuvo que salir a desmentir los rumores sobre un supuesto affaire con con la recientemente electa diputada Lilia Lemoine. La primera en mencionar el rumor fue María Isabel Sánchez, citando una información proporcionada por El Destape. "No lo puedo creer, es un delirio. No, boludo, estás loco", dijo el conductor de A24 al ser consultado sobre estas versiones por su colega, Eduardo Feinmann.

Y finalmente, ironizó: "Tengo más novias que días de la semana, no sé cómo hago. Todos los días cambio de novia, no sé cómo hago. Hasta el martes estaba de novio con Coki Ramírez y ¿ahora ya cambió? Es una cosa de locos. No estoy de novio con nadie. Si quisiera salir con María Isabel Sánchez no tengo tiempo. Estoy casi todo el día con mi hija, tengo tres trabajos, vos lo sabés, Eduardo. Te juro que no lo puedo creer".