Plagio di plagio: Milei robó una foto de la Marcha del Orgullo para su cierre de campaña en Córdoba

El jueves por la noche, horas antes del inicio de la veda electoral y de cara al ballotage, el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, cerró su campaña en la provincia de Córdoba acompañado por su flamante socia, Patricia Bullrich, y algunos de los legisladores electos de su espacio. Allí le pidió a los cordobeses "dar vuelta las urnas" y de esa manera alcanzar "el 60 por ciento de los votos" para llegar a la presidencia, al cerrar su acto de campaña.

Javier Milei y Patricia Bullrich en Córdoba

Sin embargo, la convocatoria del libertario no fue la que esperaba. O al menos, así lo dio a entender él mismo a través de las redes sociales al robar y compartir como propio un acto multitudinario realizado, también en suelo cordobés, durante la última Marcha del Orgullo.

Sin ir más lejos, cerca de las 21 del jueves el candidato de ultraderecha compartió una historia en su cuenta personal de Instagram con una foto aérea del supuesto recibimiento que tuvo de los cordobeses, a los cuales le pidió ayuda para superar a Sergio Massa en los comicios.

Al mismo tiempo, Milei musicalizó la postal con la canción de La Beriso titulada "Vamos por la gloria", la cual reza en una de sus estrofas: "Vos podes cambiar tu historia, vamos por la gloria. Nunca quise dejar de soñar y hoy mis sueños se hacen realidad".

Noviembre fue el mes del Orgullo en Córdoba

Lo cierto es que todo se trató de una farsa, ya que la imagen usada por el economista pertenece a la convocatoria de 200 mil personas que asistieron a la 15º Marcha del Orgullo de Córdoba y cuya consigna fue "La libertad es con igualdad, no con odio".

El pasado sábado 11 de noviembre se llevó a cabo la edición número 15ª de la Marcha del Orgullo y Diversidad de Córdoba con los lemas de: "Ni un ajuste más, ni un derecho menos"; "¡Ley Antidiscriminatoria, Ley Integral Trans Ya!" y "¡Frenemos a les antiderechos!". Dichas consignas fueron coreadas a gritos durante todo el festejo.

La imagen originalmente fue compartida por la cuenta de la Comisión Oficial de la Marcha del Orgullo de Córdoba (orgullocba) el martes 14 de noviembre y fue usada por el candidato a presidente de LLA, a pesar de haber sido señalado en más de una oportunidad como "conservador y homofóbico".

Javier Milei subió una foto de la Marcha del Orgullo como si fuera su cierre de campaña en Córdoba

Recordemos que semanas atrás, la vocera de Milei, Diana Mondino, había sido muy cuestionada tras comparar al matrimonio igualitario con tener piojos. "si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos", había dicho. Mondino es diputada electa por LLA y tras las elecciones fue designada junto a Guillermo Francos como vocera del espacio para evitar tropiezos como los ocurridos antes de la primera vuelta.

Al referirse al matrimonio igualitario en LN+, había dicho que "como liberal estoy de acuerdo el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario". "Déjame exagerar: si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos", explicó Mondino, provocando la rápida reacción de Luis Novaresio: "Pero el piojo puede contagiarte".

La convocatoria de Milei en Córdoba

Algo parecido le había ocurrido al candidato presidencial de La Libertad Avanza al comparar tener relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo con tener relaciones sexuales con un elefante. "El respecto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y a la propiedad", le dijo Milei al periodista peruano Jaime Bayly, que le había dicho que es bisexual, y agregó "¿Qué me importa a mí cuál es tu elección sexual? Si fuera por vos, suponete que querés estar con un elefante. Bueno, si tenés consentimiento del elefante es problema tuyo y del elefante", había resumido Milei.