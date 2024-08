Julieta Poggio blanqueó a Fran Stoessel: "La novia me va a matar"

Tras salir de Gran Hermano y terminar su relación con Lucas Bardelli, Julieta Poggio fue vinculada amorosamente con múltiples personalidades mediáticas. Este martes, la joven partición del streaming Bondi, conducido por Ángel De Brito, donde confirmó su affaire con alguno de los señalados en su momento.

Los rumores sobre un romance veraniego con Fran Stoessel, hermano de Tini, no tardaron en llegar a los medios. Luego de que ninguno de los protagonistas se pronuncie al respecto, quedo en el aire por unos meses. Ahora que pasó mucho tiempo y que cada uno está en una historia distinta, la artista sintió que no había razón para seguir mintiendo.

Julieta Poggio confesó lo que Fran Stoessel negó por meses

Ángel De Brito recordó aquellos rumores y Poggio sorprendió con su respuesta: "Sí, salimos. Las veces que lo negué por favor", dijo entre risas la joven sumando: "Qué lindo que es ese chico por Dios. Es muy caballero, todo divino, te pasa a buscar... un amor", remató. Pero Julieta tampoco quiso ahondar demasiado en ese vínculo, sobre todo porque él ya no está solo: "La novia me va a matar".

El periodista aprovecho que su invitada estaba floja de lengua y quiso saber cómo había fluido la cosa con Marcos Ginocchio. Fue allí cuando la modelo aprovechó para aclarar unas declaraciones algo confusas que había dicho en el pasado: "Moria me preguntó una vez si él era fuerte o tranquilo. Yo le dije que era tan tranquilo como se lo veía pero hablé en general, ella estaba preguntando por la intimidad y quedó mal. Yo jamás hablaría de eso en público".

A diferencia de la ex hermanita, Fran Stoessel nunca confirmo su relación: "Te relacionan con Julieta Poggio, no sé si querés decir algo", le preguntó el cronista de LAM en febrero del corriente año. El hermano de la cantante, quien nunca habló de sus vínculos amorosos, no quiso cambiar su actitud en aquel momento por lo que negó lo que la bailarina terminó confesando este martes.

La cantante que en el último tiempo apostó a un público juvenil reveló más de un detalle sobre la relación que mantuvo con Fran Stoessel. Una actitud completamente diferente a lo que él había respondido amablemente al cronista de Ángel De Brito: "Con Juli tenemos una gran relación, pero alejadas de las cuestiones íntimas".