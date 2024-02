L-Gante y la exposición de sus chats con Tamara Báez: "Que te apoyen la rata un rato..."

L-Gante presentó a su novia Candela y se mostró muy feliz con este nuevo vínculo, al cual define como sano y compañero, luego de haber cortado con Tamara Báez, la madre de la pequeña Jamaica, con quien estuvo desde que eran tan sólo unos adolescentes de secundario enamorados y con ganas de vivir un sueño de construir una familia. "Todavía no nos animamos a decir palabras como 'enamoramiento', pero nos llevamos bastante bien", dijo a El Trece.

Sin embargo, parece se que a Tamara no le cayó nada bien la presentación en sociedad de la nueva pareja de Elián Valenzuela, ya que se hartó de discusiones y decidió compartir a través de sus stories en Instagram una embrollada conversación privada que tuvo con el cantante de cumbia 420 por WhatsApp, en la que él le reprochó a ella por tener nuevo novio, pese a que también reconstruyó su vida amorosa.

L-Gante y Tamara Báez.

En la captura de pantalla, se puede ver cómo el artista le reprocha la tenencia además de su hija Jamaica: "Mirá lo que me escribís, no razonás ni dos oraciones. Contestame. Querés que viva conmigo un tiempo, así se te bajan los humos y te despejás un tiempo..." escribió L-Gante y luego acusó: "Así vas a Capital a que te apoyen la rata un rato". Ante este comentario que fue considerado por Báez como una falta de respeto, su reacción no fue buena y por eso decidió no callarse más al respecto.

"Me da mucha bronca que quieras llevártela a vivir con vos ahora, cuando no mandás mensajes por días... Sin saber nada de ella. Que fo*** que sos", estalló su ex novia en la conversación que mantuvieron. "A él solo le molesta que me apoyen la rata, si tenés novia y estás tomando mates con mi termo, no te hagas el canchero conmigo", expresó Tamara.

A los segundos, la influencer intentó poner paños fríos a la situación y recalcó en que ella piensa solamente en el bienestar de la hija que tienen en común, que deben velar por su crianza. "No me quiero enojar, el único dolor que puedo tener es la poca atención y demostración que le das a mi hija, que la crió todos los días desde que nació", expresó visiblemente afectada.

Las capturas de Tamara Báez.

Debajo de la conversación que decidió hacer pública, Tamara se refirió a L-Gante como una persona manipuladora que siempre intenta generar confusión en sus parejas y en ella misma, que se siente afectada como madre joven. "Yo lo vi con miles de mujeres, ni una me afecta, eso no causa dolor. Cuando una es mamá, se fija en otras cosas", arremetió.

"Lo material no llena a las criaturas, no me jodan porque yo sí exploto y puedo contar mucho. ¿Y tus amigas qué onda? Que me dejen vacilar tranquila en el baile, ¿todo te tienen que contar?", sentenció la ex pareja de L-Gante, visiblemente afectada por la situación.

Lo cierto es que el cantante de cumbia pretende hacer su vida lejos de su novia de la secundaria y hasta tuvo la intención de presentarle a Jamaica a su actual pareja. En diálogo con la prensa, expresó que hasta conoció a Tamara para llevarle tranquilidad y que compartieron todos juntos una tarde. "Está espectacular. Todos los días Jami aprende una cosa nueva. Cande ya la conoció porque me acompañó a buscarla", dijo.

l-gante

Con respecto a sus cruces virtuales e incesantes peleas con Tamara en los últimos días, L-Gante decidió romper con el misterio y finalmente explicó: "Yo trato de transmitir algo desde lo musical e intento no mezclarlo con cosas personales. Yo no estoy enterado de si ella está saliendo con alguien ni nada. No tengo la menor idea. Yo tengo mis cosas y con ella no tengo más vínculo que la paternidad".