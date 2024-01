Cómo es la vida oculta de los "otros" nietos de Maradona: así están hoy Diego Matías e India Nicole

Diego Maradona dejó un legado imborrable que tendrá la responsabilidad de saber sobrellevar lo que significa tener aquel apellido: su familia. Es que más allá de la historia que escribió como jugador de fútbol, las vidas que cambió y todo lo que generó no sólo en Argentina sino a nivel mundial que quedarán por siempre en la memoria, también formó una extensa familia que cargará con la responsabilidad de tener, probablemente, uno de los nombres más valiosos del mundo.

Dentro de todo lo que se sabe, se supo y que seguirá saliendo a la luz con el correr de los años sobre la vida privada de Diego, ingresa su familia. Obviamente que las personas más conocidas no sólo por lo que significaron sino por su trascendencia son Dalma, Giannina y Claudia Villafañe, pero hay un detalle en común que es el resto de los que llevan ese mismo apellido.

Sin dudas que Dalma y Giannina son de las que más se sabe y eso tiene una justa razón: son mediáticas y quienes supieron aprovechar el apellido que les tocó quedándose cerca o a distancia de su padre desde el día en el que nacieron. Como sea, son ambas las que manejan la disputa sobre el resto de sus hermanos.

Además de ellas dos, también mantienen un hermanastro -producto de la relación entre Diego Maradona y Verónica Ojeda, que está por cumplir 11 años, por lo que poco se sabe de él: Dieguito Fernando. A Jana se le suma el mayor de todos: Diego Junior. Poco se sabe de él desde la muerte del "Diez". Tanto, que la vida sobre sus hijos, los nietos de Maradona, son sumamente desconocidos.

Diego Junior nació producto de la relación de Maradona con Cristiana Sinagra que tuvo un lugar extremadamente fugaz pero intenso por su desenlace. El vínculo duró desde 1985 hasta 1986 y en el último año de su relación fue cuando nació Junior, justo unos meses antes del nacimiento de Dalma. De hecho, cuando Claudia Villafañe se enteró que el ex Nápoli estaba a punto de ser papá, ella ya estaba embarazada de su hija mayor.

Fue una relación distante la que tuvo Maradona con entonces su hijo mayor porque tardó unos varios años en reconocerlo. Es que, en su momento, el ex futbolista creía que Sinagra también había tenido relaciones con hermanos de él, por lo que no aseguraba que ese hijo sea producto de su relación.

¿Cómo lo verificó? Cristiana mostró a su hijo mediante una entrevista en un medio de Italia, afirmó que el progenitor era Maradona y en ese mismo momento dio comienzo a un juicio por paternidad que se mantuvo a lo largo de los años. A la par, Diego mantenía una relación con Villafañe y estaba a punto de ser padre de Dalma. ¡Qué historia!

Claudia, embarazada de su primera hija, decidió creerle a Diego la historia que le contó y lo perdonó por los daños causados. Incluso, en una entrevista brindada a Radio La Red, confesó: "Lo perdoné a Diego y listo. Le pregunté si era su hijo y me dijo que no y listo, nunca más se tocó el tema. Lo perdoné y me quedé con él. Yo creo en lo que dice Diego, no digo que no sea su hijo, la Justicia lo da como tal porque no se hizo el ADN. Si él se hace el ADN y le da positivo, tendrá muy bien puesto su apellido y será otro hijo más".

Es que claro, ese ADN jamás existió porque Maradona se negó en diversas ocasiones a realizárselo por miedo e intriga al que saldrá. Pero, en el año 1992 y tras siete años de juicio por paternidad, la Justicia finalmente falló a favor de Sinagra y declaró que entonces Diego sí tuvo un primer hijo antes de que las reconocidas Giannina y Dalma. A pesar de todo, la primera vez que lo reconoció de manera pública fue en el 2016. Es decir, pudieron aprovecharse solamente cinco años.

En esos cinco años, fueron muchísimas las cosas que sucedieron, empezando por los dos hijos que tiene Diego Junior y de los que menos se sabe en la vida de Maradona. Es que, Maradona como abuelo, es reconocido por Benjamín Agüero -hijo del Kun y de Giannina- y por Roma y a Azul, frutos la relación entre Dalma y Andrés Caldarelli.

Más allá de ellos tres, Maradona también es abuelo de otros dos nietos que viven en Italia y que son, justamente, de su hijo mayor. Ellos son Diego Matías Maradona, que tiene cinco años y el 31 de marzo cumple seis y por otro lado, su hermanita, que se llama India Nicole Maradona, de cuatro años próxima a cumplir cinco.

Diego Maradona junto al hijo de Diego Junior, Diego Matías Maradona.

A pesar de toda la historia que tuvo con Diego Junior, en el momento en que decidió reconocerlo y tomarlo como tal, también empezó a entablar una relación con sus nietos en sus visitas fugaces a Italia en donde se lo vio realizando distintas actividades pero principalmente disfrutando los días de sol y calor dentro de la pileta, jugando y cumpliendo con su rol.

El día de su muerte, Junior escribió en su cuenta de Instagram una sentida despedida en la cual incluyó el cariño que le tenían los niños a su abuelo. "¿Cómo harán sin su abuelo tan amoroso? Te prometo que siempre estarán del lado tuyo, que siempre te defenderán y que inflarán siempre el pecho hablando del abuelo", expresó.

"Cuanto fui feliz con vos....ni lo podías imaginar, solo mirándote al lado mío me sentía invencible!!!! Cuanto voy a extrañar este abrazo pa de mi vida vos ni lo podes lejanamente imaginar, cuanto voy a extrañar sentarme con vos a mirar un partido de nuestro querido Napoli!! Y mis hijos?? Como harán sin un abuelo tan amoroso??? Te prometo q siempre estarán del lado tuyo, q siempre te defenderán y q inflaran siempre el pecho hablando del abuelo!!!Papá capitán de mi corazón nunca vas a morir porque te amare hasta el último respiro q voy a tener!! Esperame y venime a buscar vos cuando llegara mi hora porque siempre te quise al lado mío porque un hijo al lado de un padre no tiene miedo de nada! Buen viaje 10 de mi corazón!! Te amo", escribió.